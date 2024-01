Tennis : quand Rafael Nadal fera-t-il son retour à la compétition ?

Forfait pour l’Open d’Australie en raison d’une déchirure musculaire, Rafael Nadal pourrait faire son retour à la compétition dans un mois pour le tournoi de Doha (19-24 février).

Le retour de Rafael Nadal semble se préciser. Une nouvelle fois écarté des courts en début d’année et forfait pour l’Open d’Australie, l’Espagnol pourrait revenir sur le circuit dans un mois à Doha. L’ancien n°1 mondial, qui occupe la 446e place au classement ATP, est en effet inscrit au tournoi qui se dispute dans la capitale du Qatar (19-24 février).

Rafael Nadal est inscrit à Doha !





L'Espagnol a utilisé son classement protégé pour intégrer le tournoi ATP 250 de Doha, sur dur, et pourrait faire son retour du 19 au 24 février. pic.twitter.com/EJFjh2Evz4 — Univers Tennis (@UniversTennis) January 23, 2024

«Doha, préparez-vous au retour d’El Matador», ont écrit les organisateurs dans un message posté sur Instagram. «Nous sommes ravis de voir Rafael Nadal revenir à la compétition», ont-ils ajouté, heureux de voir l’homme aux 22 titres du Grand Chelem revenir pour la première fois depuis 2016. Mais sa présence reste encore à confirmer par l’intéressé.

Et elle dépendra évidemment de son état physique. Revenu au début d’année après près d’un an d’absence, il avait été éliminé au 3e tour du tournoi de Brisbane (Australie) par l’Australien Jordan Thompson avant de renoncer au premier tournoi du Grand Chelem de la saison en raison d’une déchirure musculaire.

Malgré ce nouveau coup d’arrêt, Rafaël Nadal (37 ans), qui a indiqué que cette année pourrait être sa dernière sur le circuit, était resté confiant et optimiste, avec l’espoir d’être de retour pour le début de la saison sur terre battue et notamment à Roland-Garros. Mais il pourrait finalement revenir plus tôt que prévu.