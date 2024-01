CAN 2024 : Djamel Belmadi va-t-il quitter son poste après le nouvel échec de l'Algérie ?

Ce mercredi, au lendemain de l’élimination de l’Algérie au premier tour de la CAN, le sélectionneur Djamel Belmadi semble être sur la sellette. Si le technicien «assume» le nouvel échec, il n’a jamais été aussi proche de la sortie.

L’élimination de trop pour Djamel Belmadi ? Mardi soir, pour la deuxième édition consécutive, l’Algérie a été éliminée dès le premier tour de la CAN. Pourtant vainqueurs de la compétition en 2019, les Fennecs n’ont tout simplement plus gagné un match de cette coupe depuis qu’ils ont soulevé le trophée (3 défaites et 3 nuls). Les Algériens avaient pourtant à cœur de rattraper la désillusion de la dernière édition et surtout oublier le Mondial au Qatar où ils étaient la seule nation du Maghreb à ne pas être qualifiée.

«J’assume entièrement»

Après la défaite contre la Mauritanie (1-0), significative d’élimination pour l’Algérie, le sélectionneur Djamel Belmadi a reconnu qu’il assumait la situation. «Pour la deuxième fois on est sortis, j'assume entièrement cette situation», a-t-il assuré en conférence de presse. En revanche, le technicien a tout de même souligné un manque de réalisme de la part de son équipe.

«Il faut tuer les occasions qu’on a», a-t-il regretté en conférence de presse après la rencontre. Les Mauritaniens «marquent sur les suites d'un corner dans une mi-temps à sens unique. Dès qu'on concède un semblant d'occasion ça finit au fond des filets», a-t-il pesté. En Côte d'Ivoire depuis le début du tournoi, «on a concédé deux pénaltys, un corner, trois buts sur quatre sur coup de pied arrêté. Et nous de notre côté, on n'arrive pas à conclure», a-t-il ajouté.

La fin d’un cycle ?

Malgré tout, si le sélectionneur algérien assume l’élimination des Fennecs, il paraît néanmoins être sous pression après cette nouvelle désillusion. Lors de la conférence de presse d’après-match, Djamel Belmadi s’est emporté contre un journaliste. Ce dernier a souligné une statistique qui n’a pas semblé plaire au sélectionneur. «Monsieur Belmadi, vous rentrez dans l’histoire en étant le premier entraîneur algérien à être éliminé deux fois de suite en CAN au premier tour», a lancé le journaliste.

Une remarque qui a agacé Djamel Belmadi. «De toute manière, toi depuis le début, tu es en mission. Tu es connu toi DZ Foot. Depuis le début, c’est comme ça. Tu n’as pas précisé que je suis le deuxième à avoir remporté la Coupe d’Afrique», s’est emporté le sélectionneur algérien. L’avenir de l’ancien joueur de l’OM et du PSG à la tête de l’Algérie paraît donc incertain. L’intéressé lui-même semble s’interroger. «Quand on va rentrer au bled, on verra», a-t-il affirmé en conférence de presse. Et lorsqu’il a été interrogé sur l’éventuelle fin d’un cycle, il a lâché : «Peut-être, oui».

Mécontentement des supporters

En attendant, du côté des supporters, la colère est à la hauteur de la déception. Après la rencontre des Fennecs, les fans algériens se sont rassemblés devant l’hôtel de Bouaké et ont pu échanger avec le président de la Fédération algérienne Walid Sadi. Sur place, ils ont demandé le départ du technicien au rythme des «Belmadi, dégage».

SCÈNE SURRÉALISTE





Des supporteurs algériens ont tenté de rentrer dans l’hôtel de la délégation algérienne afin de s’en prendre au président de la FAF, aux joueurs et à Djamel Belmadi. pic.twitter.com/uVaC7pI8hl — La Vague Verte (@la_vagueverte) January 23, 2024

Plus dramatique encore, à l’arrivée des joueurs, la sélection algérienne a dû être escortée par le service de sécurité. Mécontents, certains fans ont tenté de pénétrer à l’intérieur de l’hôtel, avant d’être repoussés. Le retour de Djamel Belmadi et des Fennecs au pays risque d’être animé.