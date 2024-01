«C’est totalement faux» : Karim Benzema dément fermement vouloir quitter l'Arabie saoudite

Depuis mardi, la situation de Karim Benzema en Arabie saoudite fait débat. Une information de l’AFP a affirmé que le Ballon d’Or 2022 souhaiterait quitter le club Al-Ittihad, avec lequel il est engagé depuis seulement six mois. Une information rapidement contredite par l’intéressé et son entourage.

Une aventure pas si dorée que cela pour le Ballon d’Or 2022. Mardi, selon une source proche de Al-Ittihad à l’AFP, le Français Karim Benzema aurait demandé à quitter «temporairement» le club, seulement six mois après son arrivée en provenance du Real Madrid. Alors que KB9 est critiqué pour ses performances depuis sa venue en juin dernier, l’attaquant parle d’une certaine «pression» et se dit «incapable de donner le meilleur de lui-même à Al-Ittihad» à cause de cela. Mais le buteur français, ainsi que son entourage, n'ont pas tardé à démentir la version du club saoudien.

«C’est totalement faux ! Les médias ne savent plus quoi inventer. Plus c’est gros, mieux c’est», a lâché l’intéressé à L'Équipe. Et, selon un proche du joueur de 36 ans, «ce sont des inventions des médias parce que Karim ne s’entraîne pas avec l’équipe».

La fin du charbon ?

Pourtant arrivé sous les acclamations à Al-Ittihad, Karim Benzema ne fait plus vraiment l’unanimité aujourd’hui. Avec son statut de Ballon d’Or, l’attente autour du buteur français était importante. Et il faut dire que depuis ses débuts, KB9 est loin d’afficher les mêmes performances qu’avec la Casa Blanca en Espagne. De plus, l'attaquant semble être moins impliqué avec son club, alors qu’il ventait très régulièrement le «charbon» (travail) avec le Real Madrid.

Après les fêtes de fin d’année, le buteur français s’est retrouvé bloqué sur l’île Maurice à cause du cyclone Belal. Le joueur de 36 ans est donc revenu à Jeddah avec 17 jours de retard et a été privé d’une tournée de préparation à Dubaï aux Emirats arabes unis. Au lendemain de son retour, une réunion «très animée» et «houleuse» sur l’avenir de Karim Benzema s’est tenue entre le conseil d’administration du club, l’entraîneur Marcelo Gallardo et le joueur lui-même, a indiqué une source proche d’Al-Ittihad. Depuis, le buteur doit s’entraîner seul pour «raisons disciplinaires».

En attendant, l’avenir semble incertain pour le Ballon d’Or 2022. Sous contrat avec le club saoudien jusqu’en 2026, les options sont minimes pour le joueur formé à l’Olympique Lyonnais. «Il n'y a aucune option pour que Karim Benzema parte ce mois-ci», a assuré une source proche du Fonds souverain saoudien (PIF). À quelques jours de la fin du mercato hivernal, le cas Benzema risque de faire parler. L’ancien international français fera-t-il un retour en Europe ?