Equipe de France : voici le camp de base des Bleus pour l’Euro 2024 en Allemagne (vidéo)

Pendant l’Euro 2024 (14 juin-14 juillet), organisé en Allemagne, l’équipe de France prendra ses quartiers dans un hôtel situé à Bad Lippspringe et s’entraînera sur la pelouse du stade de Paderborn.

Didier Deschamps et les Bleus ont fait leur choix. A moins de six mois du début de l’Euro 2024 (14 juin-14 juillet), organisé en Allemagne, l’équipe de France a choisi son camp de base pour la compétition, misant sur le calme et la fonctionnalité. Kylian Mbappé et ses coéquipiers poseront leurs valises dans un hôtel situé à Bad Lippspringe, petite ville de 17.000 habitants et réputée pour ses sources thermales. Un établissement sans superflus mais qui offre tout le confort nécessaire pour séjourner dans de bonnes conditions.

Didier Deschamps et son staff ont visité le stade d'entraînement des Bleus à l'Euro 2024 ainsi que leur camp de base





Les chambres sont, dans plus la grande majorité, équipées d’un lit double, d’une grande télévision, d’une salle de bain et d’une table avec deux fauteuils. L’hôtel, spécialisé dans le bien-être, dispose également de grands espaces avec notamment piscine intérieure, salle de sport, spa, sauna mais aussi plusieurs salles, qui serviront pour la vidéo, la musculation et les soins.

«C’est un hôtel qui est confortable sans être luxueux. (…) Ce sera suffisamment fonctionnel. On sera dans de bonnes conditions et c’est essentiel avant de commencer une compétition», a confié l’entraîneur adjoint Guy Stephan dans une vidéo publiée par la FFF. «Cet établissement est confortable et offre l'espace nécessaire à une vie en commun harmonieuse», a indiqué, de son côté, Didier Deschamps.

Tout prêt du stade d'entraînement

L’hôtel a également l’avantage d’être seulement à une quinzaine de minutes du stade de Paderborn, où les Bleus s’entraîneront. Et là aussi, l’enceinte, dotée d’une capacité de 15.000 places, répond aux attentes du staff tricolore. L’antre du club qui évolue en 2e division allemande bénéficie «de bonnes installations», même si la «pelouse demande encore à être travaillée», a souligné Guy Stéphan. «On aura ce qu’il faut comme salles de préparation, d’entraînement et d’échauffement. On sera dans de bonnes conditions pour préparer cet Euro», a-t-il ajouté.

Didier Deschamps est également satisfait. «Il y a des structures professionnelles, ça donne des garanties. Les espaces intérieurs sont parfaitement adaptés à nos besoins. La pelouse n'est pas en parfait état, actuellement. C'est normal, au regard des conditions climatiques. (...) Il n'y a pa de raison d'être inquiet», a glissé le patron des Bleus sur le site de la FFF. Il faut maintenant espérer que les Bleus resteront dans le nord de l’Allemagne au moins jusqu’au 14 juillet. Date de la finale.