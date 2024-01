JO 2024 : LeBron James, Stephen Curry, Joel Embiid... l'impressionnante liste des joueurs présélectionnés par l'équipe des Etats-Unis

À six mois des Jeux olympiques de Paris 2024, la liste des 41 joueurs américains présélectionnés pour disputer le tournoi de basket-ball avec la Team USA a été dévoilée. Et les noms qui la composent font rêver.

Une «Dream Team» aux allures de 1992 ? Ce mardi, Team USA a dévoilé dans un communiqué la liste des 41 joueurs présélectionnés pour disputer le tournoi de basket-ball des Jeux olympiques de Paris 2024.

Une liste à la hauteur de l’événement. LeBron James, Stephen Curry, Joel Embiid, Kevin Durant, Jimmy Butler… Les noms font rêver les fans de ce sport. Mais, par la suite, la sélection sera réduite à 12 joueurs.

Et, en France, les Américains voudront oublier leur désillusion lors du dernier Mondial de basket où ils ont été éliminés en demi-finale par les Allemands, vainqueurs de la compétition en 2023. Sur les parquets tricolores, Team USA visera une cinquième médaille d’or consécutive.

The 41 players selected to the 2024 Men's National Team Player Pool have deep USA Basketball ties.





13 Olympians



22 World Cup participants



24 Senior National Team gold medals



18 Junior National Team gold medals





See below for more on the Player Pool's experience ⬇️ pic.twitter.com/gFE8uPjcEn — USA Basketball Communications (@USABcomms) January 23, 2024

À la différence de la dernière Coupe du monde, les Américains semblent prendre très au sérieux les JO de Paris 2024. Avec cette liste de joueurs présélectionnés, les Etats-Unis jouent la carte de l’expérience. Vingt-huit basketteurs ayant déjà représenté la Team USA aux Jeux olympiques ou lors d’un Mondial figurent parmi cette liste.

«Des talents incroyables»

Plus impressionnant encore, sur ces 28 joueurs, 23 ont déjà été médaillés d’or. «Les Etats-Unis ont la chance de compter des talents incroyables, et je suis ravi que de nombreuses superstars de la NBA aient exprimé leur envie de représenter notre pays aux Jeux», a commenté le manager général de Team USA, Grant Hill, cité dans le communiqué.

Ce dernier fait référence à la légende vivante du basket-ball, LeBron James, meilleur marqueur de l’histoire de la NBA. Déjà titré à deux reprises, le joueur des Los Angeles Lakers cherchera à décrocher une troisième fois l’or en France, et cela à 39 ans. Impressionnant.

En octobre dernier, le «King» faisait naître le rêve d’une nouvelle «Dream Team» pour les JO 2024 en affirmant son souhait d’y participer. Par la suite, d’autres superstars ont suivi le mouvement, comme le meneur des Golden State Warriors Stephen Curry (35 ans), quadruple champion NBA.

Le MVP de la NBA en renfort

Cette nouvelle «Dream Team», la référence absolue restant la première, celle des Jeux de Barcelone en 1992, sera dirigée par l'entraîneur des Golden State Warriors, Steve Kerr, lauréat de neuf bagues NBA (5 comme joueur avec les Chicago Bulls et les San Antonio Spurs, et 4 comme coach des Warriors).

Et pour aller décrocher une cinquième médaille d’or consécutive, le technicien pourra compter sur un renfort supplémentaire de poids, celui du pivot des Philadelphia Sixers, Joel Embiid. Le MVP de la dernière saison NBA, et auteur de 70 points lors de son dernier match, avait le choix entre trois sélections, le Cameroun, la France et les Etats-Unis, et a récemment opté pour Team USA.

Au total, 24 des 30 franchises de la NBA, dont les actuels 10 premiers des Conférences Est et Ouest, comptent des joueurs pré-sélectionnés. Dans le cadre de leur préparation aux Jeux, les Etats-Unis affronteront le Canada à Las Vegas le 10 juillet, puis le Soudan du Sud et l'Allemagne à Londres, les 20 et 22 juillet.