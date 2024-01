WRC : le calendrier complet du championnat du monde des rallyes 2024

La saison 2024 du Championnat du monde des rallyes (WRC) s’ouvre, ce jeudi, avec le rallye Monte-Carlo et comptera 13 manches avec le retour de la Pologne et l’arrivée de la Lettonie, au détriment du Mexique et de l’Estonie. Voici le calendrier complet.

25-28 janvier

Rallye de Monte-Carlo (asphalte/neige)

15-18 février

Rallye de Suède (neige)

28-31 mars

Rallye du Kenya (terre)

18-21 avril

Rallye de Croatie (asphalte)

9-12 mai

Rallye du Portugal (terre)

30 mai-2 juin

Rallye d’Italie/Sardaigne (terre)

27-30 juin

Rallye de Pologne (terre)

18-21 juillet

Rallye de Lettonie (terre)

1er-4 août

Rallye de Finlande (terre)

5-8 septembre

Rallye Grèce (terre)

26-29 septembre

Rallye du Chili (terre)

31 octobre-3 novembre

Rallye d’Europe centrale (asphalte)

21-24 novembre

Rallye du Japon (asphalte)