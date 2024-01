Football : PSG, Real Madrid, Manchester City… Quels sont les clubs avec le plus gros chiffre d’affaires ?

Le Real Madrid est le club de football qui a généré le plus gros chiffre d’affaires au monde en 2023, devant Manchester City et le PSG, selon une étude du cabinet Deloitte.

Un podium qui a fière allure. Le Real Madrid est redevenu le club de football qui a généré le plus gros chiffre d’affaires dans le monde en 2023, selon une étude du cabinet Deloitte. Avec 831 millions d’euros de chiffre d’affaires sur la saison 2022-2023, le club espagnol a fait son retour au sommet de ce classement annuel, pour la première fois depuis l’exercice 2017-2018.

Une progression de 23% pour le PSG

La formation madrilène devance Manchester City (826 millions d’euros), qui a perdu une place, et le PSG (802 millions d’euros). Grâce à une progression de 23%, la deuxième plus forte du top 10 européen, le champion de France en titre a fait un bond de deux places pour être sur le podium pour la première fois.

«Le club démontre une tendance positive et constante dans la croissance de ses revenus. Ce résultat témoigne de l'attrait mondial du Paris Saint-Germain, de ses performances et de sa solide stratégie de revenus, et permettra au Club d'accélérer ses projets sportifs et de développement les plus ambitieux», a confié le directeur des recettes du PSG Marc Armstrong, sur le site du club.

Dans le détail, le PSG a notamment enregistré 400 millions d'euros de recettes commerciales - une première dans son histoire -, 239 millions d'euros de recettes de droits TV, et 153 millions d’euros de revenus de jour de match, qui incluent la billetterie.

Le FC Barcelone (800 millions d’euros) et Manchester United (746 millions d’euros) complètent le top 5, alors que Marseille, deuxième club français de ce classement, pointe à la 20e place (258,4 millions d’euros).