Euro de handball 2024 : l'équipe de France championne d'Europe après sa victoire contre le Danemark (33-31)

L'équipe de France a remporté son quatrième titre de championne d'Europe après avoir battu le Danemark (33-31), en finale de l'Euro 2024 de handball.

Les Bleus puissance 4 ! En battant le Danemark (33-31) en finale de l'Euro 2024 au terme d'une prolongation, l'équipe de France de handball s'est offert un nouveau titre de championne continentale, dimanche à Cologne (Allemagne). Dix ans après le dernier.

«On gagne cet Euro, une compétition qu'on n'avait pas gagnée depuis dix ans, a savouré Ludovic Fabregas au micro de BeIN Sports. C'est magique (...) On est souvent derrière mais jamais trop décrochés. On a su tenir, on a su faire preuve de mental. L'équipe a su tenir, et aller en prolongation. (...) On a assumé nos responsabilités. C'est une victoire d'équipe.»

gagner à six mois des JO de Paris

Pour cette finale de rêve entre les champions du monde et les champions olympiques en titre, ce sont donc les handballeurs français qui se sont parés de l’or européen après prolongation. A trente secondes de la fin temps réglementaire, Ludovic Fabregas a envoyé les Bleus en prolongation alors que le reste de la finale n’était pas en leur faveur. Et dans ces «2x5 minutes», les hommes de Guillaume Gille, qui en ont «marre d'être deuxièmes, troisièmes ou encore quatrièmes», ont été de véritables patrons.

«C'est un truc de ouf. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je ressens de la joie, de tout. Tout ce qui se passe depuis six mois, souffle Samir Bellahcene sur BeIN Sports, qui a éprouvé sa première sélection il y a moins d'un an. C'est une récompense. J'espère qu'il y en aura d'autres.»

«C'est énorme ce qui vient de se passer, ça a été un combat de fous, un combat de titans, a confié le sélectionneur Guillaume Gille. On arrive à trouver des ressources alors qu'on est malmené, et on trouve la lumière dans cette prolongation qui a été étouffante.»

Dans le sillage des handballeuses championnes du monde le mois dernier, les Tricolores ont renoué avec l'habitude de gagner au meilleur moment, moins de six mois avant les JO de Paris 2024 à la maison. Avec Nikola Karabatic, bientôt 40 ans, qui prendra sa retraite cet été.