Ligue 1 : Lens se relance, l’OM stagne, Lyon s’incline… ce qu’il faut retenir de la 19e journée avant PSG-Brest

Le match nul entre l’OM et Monaco (2-2), celui entre Lorient et Le Havre (3-3), la nouvelle défaite de Lyon, le succès de Nice… voici ce qu’il faut retenir de la 19e journée avant PSG-Brest ce dimanche soir.

Lyon-Rennes : 2-3

Le Stade rennais est allé s'imposer sur le terrain de Lyon (2-3), en ouverture de la 19e journée de Ligue 1 vendredi soir. Les Bretons, qui grimpent provisoirement à la neuvième place, menaient 3-0 à la pause après des buts de Martin Terrier, auteur d'un doublé contre son ancien club (22e, 41e), et Désiré Doué (36e). Lyon, qui reste 16e et barragiste, a réduit le score en seconde période par le Brésilien Henrique (57e) et Alexandre Lacazette (78e).

Nice-Metz : 1-0

Derrière l’intouchable leader parisien, Nice tient sa deuxième place. Les Aiglons se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0) contre Metz grâce à un penalty transformé par Evann Guessand. Metz (15e) a subi sa sixième défaite consécutive en L1.

OM-Monaco : 2-2

L’OM a été incapable de battre Monaco (2-2), qui a pourtant terminé à neuf. Les Marseillais restent loin dans la course à la Ligue des champions. En supériorité numérique dès la 11e minute après l'exclusion de Guillermo Maripan, les hommes de Gennaro Gattuso ont été punis sur deux buts de Wissam Ben Yedder et Maghnes Akliouche et n'ont évité la défaite que grâce à Pierre-Emerick Aubameyang et un exploit de Leonardo Balerdi. Ce troisième nul d'affilée en championnat, concédé dans la foulée de l'élimination en 16e de finale de la Coupe de France face à Rennes, complique encore un peu plus la tâche de l'OM dans l'optique d'une qualification en C1 puisqu'il pointe en 6e position, à cinq longueurs de la précieuse 4e place, occupée par Monaco.

Clermont-Strasbourg : 1-1

Une semaine après avoir éliminé Clermont sur sa pelouse en 16e de finale de la Coupe de France (3-1), Strasbourg n'est pas parvenu à récidiver au stade Gabriel-Montpied (1-1) chez l'avant-dernier du championnat mais reste invaincu depuis six matchs (10e).

Montpellier-Lille : 0-0

En échec à Montpellier (0-0), Lille a perdu une belle occasion de recoller au podium de la Ligue 1. Sans inspiration et souvent ballottés par les Héraultais, les Lillois stagnent au classement (5e). L'équipe de Paulo Fonseca aurait dû montrer un tout autre visage chez une formation naviguant en 2e partie de tableau (12e) et qui n'a gagné qu'une seule fois cette saison à domicile.

Reims-Nantes : 0-0

Après quatre revers consécutifs, Nantes s’est offert une petite embellie en ramenant un point de Reims (0-0), qui perd le contact avec le podium (6e). Les Canaris sont passés tout près de la victoire, Tino Kadewere manquant un penalty en fin de rencontre (73e).

Lorient-Le Havre : 3-3

Si Lorient a cru à la victoire, le club breton a tout de même réussi à mettre fin à une série de cinq défaites de rang, toutes compétitions confondues. Les Merlus ont d’abord concédé un penalty transformé par Sabbi (14e) avant d’égaliser par Louza (33e). Les Lorientais ont pris l’avantage par Kari (51e) avant de se faire égaliser par Ayew (85e). Bamba pensait offrir la victoire aux siens mais Ayew, encore lui, a égalisé d’un sublime retourné à la 90e+4.

Toulouse-Lens :0-2

Après deux revers de rang en championnat, Lens a réagi en s’imposant sur la pelouse de Toulouse (2-0). Dans un Stadium sevré de victoire depuis le 1er octobre dernier, les Lensois ont profité de la fragilité toulousaine pour rester au contact du bon wagon, à trois points de leur voisin lillois cinquième de L1. David Pereira da Costa a ouvert le score avant la pause (42e) puis dix minutes après le retour des vestiaires, Andy Diouf a doublé la mise (0-2, 55e). Le TFC n’a pris que 8 points sur les 36 derniers mis en jeu et ne compte qu’un petit point de plus que le barragiste Lyon.

PSG-Brest : 20h45