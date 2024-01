Open d’Australie 2024 : Jannik Sinner renverse Daniil Medvedev et remporte son premier titre en Grand Chelem

Mené deux sets à rien, l’Italien Jannik Sinner a renversé, ce dimanche, Daniil Medvedev en finale de l’Open d’Australie et décroché son premier titre en Grand Chelem à 22 ans.

Un sacre renversant. Mené de deux sets et dominé par Daniil Medvedev en finale de l’Open d’Australie, Jannik Sinner est parvenu à retourner une situation très (très) mal embarquée, ce dimanche, pour venir à bout du Russe et décrocher son premier titre en Grand Chelem (3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3). Un véritable exploit deux jours seulement après avoir éliminé le maître des lieux Novak Djokovic, invaincu depuis 33 matchs à Melbourne et vainqueur à dix reprises du premier Majeur de la saison.

Sublime from Sinner





The Italian clinches his maiden Grand Slam title





He triumphs in five hardfought sets 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3 to win #AO2024. @janniksin @wwos @espn @eurosport @wowowtennis pic.twitter.com/DTCIqWoUoR

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2024