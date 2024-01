Prix d’Amérique 2024 : Idao de Tillard vainqueur de la 103e édition

Le trotteur français Idao de Tillard a remporté, ce dimanche, la 103e édition du Prix d’Amérique, disputé sur l’hippodrome de Paris-Vincennes.

Il tient sa revanche. Disqualifié il y a un an et grand favori de la 103e édition, Idao de Tillard, drivé par Clément Duvaldestin, a remporté, ce dimanche, le Prix d’Amérique 2024, disputé sur l’hippodrome de Paris-Vincennes.

A l’issue des 2.700m sur le parcours classique, il a devancé l’outsider français Hokkaido Jiel et le cheval suédois Joviality pour inscrire son nom au palmarès de la course la plus prestigieuse du trot attelé.

SUR LE TOIT DU MONDE !





Le pensionnaire de Thierry Duvaldestin triomphe dans le Prix d'Amérique Legend Race 2024 et succède à Hooker Berry au palmarès de l'épreuve.





Hokkaido Jiel est deuxième, Joviality complète le podium.





: 12 - 2 - 17 - 7 - 8 pic.twitter.com/YXOXEZsxP5 — Equidia (@equidia) January 28, 2024

Idao de Tillard succède à Hooker Berry, qui s’était imposé l’année dernière avec Jean-Michel Bazire et qui a terminé à la 6e place ce dimanche. «Je me suis régalé. J’ai passé un super moment, c’est vraiment top. C’est un grand crack. Quand on a un cheval comme ça, ce n’est que du bonheur. Je mesure la chance que j’ai d’être tombé sur un cheval comme ça. C’est exceptionnel. J’ai beaucoup de chance», s’est félicité à l’arrivée Clément Duvaldestin au micro d'Equidia.

Son père, entraîneur d’Idao de Tillard, est lui apparu très ému après cette victoire, qui fait de son cheval le nouveau champion du monde du trot attelé. «Je ne peux rêver mieux. C’est mon fils en plus. C’est magnifique. Je ne me rends pas compte encore», a confié les larmes aux yeux Thierry Duvaldestin, désormais triple vainqueur de «l’Amérique» après ses triomphes avec Ready Cash en 2011 et 2012.