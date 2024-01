Sénégal-Côte d’Ivoire, CAN 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Sénégal et la Côte d’Ivoire s’affrontent ce lundi 29 janvier, en huitièmes de finale de la CAN 2024. Voici à quelle heure et sur quelle chaîne suivre ce match.

Un choc dès les huitièmes de finale. Tenant du titre, le Sénégal, qui a survolé la phase de poules (3 victoires en autant de rencontres), est opposé à la Côte d’Ivoire, qui accueille cette CAN 2024, ce lundi, pour une place en quarts de finale.

Et si les hommes d’Aliou Cissé seront grands favoris de ce choc, les Éléphants ivoiriens joueront leur carte à fond, eux qui sont de véritables miraculés après être passés tout près de l’élimination dès la phase de groupes. Ils ont notamment encaissé une défaite 4-0 lors de la dernière rencontre contre la Guinée Equatoriale.

Les coéquipiers de Sébastien Haller, qui seront désormais coachés par Emerse Faé – Jean-Louis Gasset ayant été limogé –, ont dû attendre les derniers matchs de groupes pour terminer dans les meilleurs troisièmes. Contre les Sénégalais, ils donneront tout.

Programme TV

Sénégal-Côte d’Ivoire

Huitièmes de finale – CAN 2024

Lundi 29 janvier

21h sur beIN SPORTS 1