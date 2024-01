WRC : le calendrier et les résultats complets du Championnat du monde des rallyes 2024

La saison 2024 du Championnat du monde des rallyes (WRC) s’est ouvert avec le rallye Monte-Carlo et comptera 13 manches avec le retour de la Pologne et l’arrivée de la Lettonie, au détriment du Mexique et de l’Estonie. Voici le calendrier et les résultats complets.

25-28 janvier

Rallye de Monte-Carlo (asphalte/neige) : victoire de Thierry Neuville

15-18 février

Rallye de Suède (neige)

28-31 mars

Rallye du Kenya (terre)

18-21 avril

Rallye de Croatie (asphalte)

9-12 mai

Rallye du Portugal (terre)

30 mai-2 juin

Rallye d’Italie/Sardaigne (terre)

27-30 juin

Rallye de Pologne (terre)

18-21 juillet

Rallye de Lettonie (terre)

1er-4 août

Rallye de Finlande (terre)

5-8 septembre

Rallye Grèce (terre)

26-29 septembre

Rallye du Chili (terre)

31 octobre-3 novembre

Rallye d’Europe centrale (asphalte)

21-24 novembre

Rallye du Japon (asphalte)