CAN 2024 : le calendrier et les résultats complets de la compétition

Le coup d'envoi de la CAN 2024 a été donné le samedi 13 janvier en Côte d'Ivoire et s'achèvera le 11 février prochain, date de la finale. Voici le calendrier et les résultats complets de la compétition.

Samedi 13 janvier

Côte d’Ivoire-Guinée-Bissau : 2-0

Dimanche 14 janvier

Nigéria-Guinée Equatoriale : 1-1

Egypte-Mozambique : 2-2

Ghana-Cap Vert : 1-2

Lundi 15 janvier

Sénégal-Gambie : 3-0

Cameroun-Guinée : 1-1

Algérie-Angola : 1-1

Mardi 16 janvier

Burkina Faso-Mauritanie : 1-0

Tunisie-Namibie : 0-1

Mali-Afrique du Sud : 2-0

Mercredi 17 janvier

Maroc-Tanzanie : 3-0

RD Congo-Zambie : 1-1

Jeudi 18 janvier

Guinée Equatoriale-Guinée-Bissau : 4-2

Côte d’Ivoire-Nigéria: 0-1

Egypte-Ghana : 2-2

Vendredi 19 janvier

Cap Vert-Mozambique : 3-0

Sénégal-Cameroun : 3-1

Guinée-Gambie : 1-0

Samedi 20 janvier

Algérie-Burkina Faso : 2-2

Mauritanie-Angola : 2-3

Tunisie-Mali : 1-1

Dimanche 21 janvier

Maroc-RD Congo : 1-1

Zambie-Tanzanie : 1-1

Afrique du Sud-Namibie : 4-0

Lundi 22 janvier

Guinée-Bissau-Nigéria : 0-1

Guinée Equatoriale-Côte d’Ivoire : 4-0

Cap Vert-Egypte : 2-2

Mozambique-Ghana : 2-2

Mardi 23 janvier

Gambie-Cameroun : 2-3

Guinée-Sénégal : 0-2

Angola-Burkina Faso : 2-0

Mauritanie-Algérie : 1-0

Mercredi 24 janvier

Afrique du Sud-Tunisie : 0-0

Namibie-Mali : 0-0

Zambie-Maroc : 0-1

Tanzanie-RD Congo : 0-0

Samedi 27 janvier

Angola-Namibie : 3-0

Nigeria-Cameroun : 2-0

Dimanche 28 janvier

Guinée-Equatoriale-Guinée : 0-1

Egypte-RD Congo : 1-1, 7-8 aux TAB

Lundi 29 janvier

18h : Cap Vert-Mauritanie

21h : Sénégal-Côte d'Ivoire

Mardi 30 janvier

18h : Mali - Burkina Faso

21h : Maroc-Afrique du Sud

Vendredi 2 février

18h : Nigéria-Angola

21h : RD Congo - Guinée

Samedi 3 février

18h : quart de finale 3

21h : quart de finale 4

Mercredi 7 février

18h : demi-finale 1

21h : demi-finale 2

Samedi 10 février

21h : match pour la 3e place

Dimanche 11 février

21h : finale

