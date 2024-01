FFF : pourquoi Noël Le Graët a-t-il été entendu par la police ?

Noël Le Graët, ex-président de la FFF, a été entendu vendredi 26 janvier par la brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP), a révélé ce lundi L’Equipe. Voici les raisons.

L’ancien président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, a été entendu par la police il y a quelques jours, a indiqué ce lundi L’Equipe. Il est poursuivi pour harcèlement moral et sexuel.

«L'audition s'est déroulée de manière courtoise et très professionnelle, a indiqué au quotidien sportif Maître Thierry Marembert, l'avocat de Noël Le Graët. Monsieur Le Graët a répondu aux questions qui lui ont été posées aussi précisément qu'il l'a pu. La plupart des choses sur lesquelles il a été interrogé datent entre 5 et 10 ans.»

Noël Le Graët a ainsi été auditionné par la brigade de répression de délinquance contre la personne (BRDP) vendredi dernier dans l’enquête ouverte par le parquet de Paris en janvier 2023 à la suite d'un signalement pour «outrage sexiste».

Celui-ci a démissionné en février 2023 à la suite des révélations de la presse et un rapport de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR), selon lequel il «ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français», compte tenu notamment de son «comportement inapproprié (...) vis-à-vis des femmes».