Football : le marché des transferts a encore battu des records en 2023

Avec près de 9 milliards d’euros dépensés par les clubs dans le monde, le marché des transferts a battu encore des records en 2023, avec deux milliards d'euros de plus que le précédent record.

Des chiffres à faire tourner la tête. Le marché des transferts a battu des records en 2023, selon les chiffres publiés, ce mardi, par la Fifa. Les clubs dans le monde ont déboursé près de 9 milliards d’euros, soit deux milliards d’euros de plus que le précédent record établi en 2019. Cette somme est également en augmentation de 48,1% par rapport à 2022, qui avait déjà vu les dépenses repartir à la hausse après deux années de baisse en raison de la pandémie de Covid-19.

La FIFA a publié son rapport Global Transfer Market





74 836 transferts internationaux conclus: Un record





USD 9,63 milliards ont été dépensés sur le marché des transferts internationaux, soit une hausse de 48,1%





Plus d'infos https://t.co/6O6OSaw2vo

Les dix plus gros transferts de l’année 2023 représentent à eux seuls 10% du total des indemnités de transferts versées, avec en tête le transfert de l'Anglais Jude Bellingham du Borussia Dortmund au Real Madrid. Et comme en 2022, ce sont les clubs britanniques qui se sont montrés les plus dépensiers avec 2,96 milliards d’euros versés pour s’attacher les services de joueurs avec notamment Chelsea qui est le club qui a le plus dépensé.

La formation londonnienne a devancé le PSG, Liverpool, le Real Madrid et le Bayern Munich. En revanche, les clubs allemands sont ceux qui ont reçu le total d’indemnités de transferts le plus élevé avec 1,1 milliard d’euros, tandis que les clubs portugais sont ceux qui ont accueilli le plus de joueurs avec 1.017 arrivées.

Et le football féminin n’est pas en reste avec une croissance «vertigineuse» en termes d’investissements sur les marchés des transferts avec l’augmentation de plus de 20% du nombre de transferts enregistré en 2023. Les dépenses ont quant à elles presque doublé avec près de 6 millions de dollars dépensés, soit une hausse de 84,2% par rapport à 2022.