Al-Nassr-Inter Miami : pourquoi Cristiano Ronaldo n’affrontera-t-il pas Lionel Messi ?

Alors que Al-Nassr affronte, ce jeudi, l’Inter Miami à la Riyadh Season Cup, Cristiano Ronaldo ne sera pas présent et ne retrouvera donc pas son meilleur rival Lionel Messi.

Les retrouvailles tant attendues n’auront pas lieu. Al-Nassr et l’Inter Miami s’affrontent, ce jeudi, à la Riyadh Season Cup, organisée en Arabie saoudite. Et cette rencontre amicale entre le club saoudien et la franchise américaine devait être l’occasion de revoir Cristiano Ronaldo et Lionel Messi face-à-face sur un terrain de football. Mais alors que des doutes subsistaient sur sa participation, le Portugais ne sera finalement pas de la partie.

Pas encore remis de sa blessure

Touché depuis une quinzaine de jours, le quintuple Ballon d’or n’est pas encore totalement remis de sa blessure, qui avait déjà contraint Al-Nassr d’annuler deux matchs amicaux organisés en Chine. «Nous ne verrons pas Messi contre Ronaldo. Il est dans la dernière partie de sa récupération avant de rejoindre le groupe. Nous espérons que dans les prochains jours il pourra recommencer à travailler avec l’équipe. Il sera absent du match», a confié son entraîneur Luis Castro.

Le club saoudien n’a pas voulu prendre le moindre risque avec son capitaine avant la 2e partie de la saison, qui s’annonce chargée avec la Saudi Pro League, où Al-Nassr occupe la 2e place à 7 points d’Al-Hilal, qui est son prochain adversaire (8 février), et la Ligue des champions asiatique, où les coéquipiers de Cristiano Ronaldo seront opposés à Al Feiha en 8e de finale (14 février).

Le match amical entre le PSG et Al-Nassr, remporté par le club parisien il y a un an à Riyad (5-4), pourrait donc rester comme la dernière confrontation entre les deux légendes du ballon rond.