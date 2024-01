Arabie saoudite : Seko Fofana quitte déjà son club, six mois seulement après son arrivée

Six mois seulement après son arrivée en Arabie saoudite, l’ancien lensois Seko Fofana a quitté son club d’Al-Nassr pour être prêté à Al-Ettifaq, qui évolue également dans le championnat saoudien.

D’un club saoudien à un autre. Six mois seulement après son arrivée à Al-Nassr, en provenance de Lens, Seko Fofana a quitté, ce mardi, le club. Mais pas la Saudi Pro League puisqu’il a été prêté à Al-Ettifaq jusqu’à la fin de la saison. Le milieu de terrain rejoindra sa nouvelle équipe après la Coupe d’Afrique des Nations, où il affrontera, samedi, le Mali en quarts de finale avec la Côte d'Ivoire.

#AlNassr can confirm that Seko Fofana and Abdullah Mado have joined #Ettifaq on a half season loan deal.



While, Khalid AlGhannam has joined #Ettifaq on a permanent transfer.





We wish them the best of luck pic.twitter.com/nDi5XDNm3X

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 30, 2024