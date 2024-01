Basket : une internationale française accuse un coach de gestes déplacés

A l’issue de la victoire de l’Asvel, mardi soir, contre les Roumaines de Sepsi en Euroligue féminine (94-77), l’internationale française Gabby Williams a accusé l’entraîneur adverse de gestes déplacés.

Un comportement intolérable. Alors que l’Asvel était opposé, mardi soir, aux Roumaines de Sepsi en Euroligue féminine à l’Astroballe (victoire 94-77), Gabby Williams a été victime de gestes déplacés de l’entraîneur adverse durant la rencontre. L’internationale française se trouvait à proximité du banc du club roumain, lorsque le coach bosnien Zoran Mikes lui aurait touché les fesses.

«L’entraîneur adverse a décidé de me taper les fesses pendant le match. Je lui ai dit de ne pas me toucher et ses assistants ont commencé à me crier dessus», avait-elle écrit dans un message posté sur X (anciennement Twitter) avant de le supprimer. Face à ces agissements, Gabby Williams s'est plainte auprès du corps arbitral, qui n’a pas trouvé opportun d'intervenir. «J’ai demandé à un arbitre s’il pouvait me toucher et il a dit oui, qu’il était calme», avait-elle également indiqué.

Retrouvez le communiqué de LDLC ASVEL Féminin après la rencontre face à Sepsi.#ASVElleshttps://t.co/yg2gaMJflI — LDLC ASVEL Féminin (@ASVEL_Feminin) January 31, 2024

Elle a néanmoins pu compter sur le soutien de son club qui «a fait un signalement au délégué du match concernant le comportement du coach adverse vis-à-vis de Gabby Williams». «Notre club fait désormais entière confiance à la FIBA qui s’est saisie de ce dossier», a écrit l’Asvel dans un communiqué.

Et l’affaire est prise très au sérieux par la Fédération internationale de basket, qui a rapidement ouvert une enquête. D’autant que l’entraîneur de Sepsi se serait déjà fait remarquer pour le même type de comportement.