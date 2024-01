«Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons» : la colère de Romain Saïss après l’élimination du Maroc à la CAN 2024

Capitaine du Maroc, Romain Saïss était remonté contre l’arbitrage mardi soir après l’élimination de sa sélection contre l’Afrique du sud en huitièmes de finale de la CAN 2024.

Il n’a pas digéré. Romain Saïss, qui rêvait d’apporter une deuxième Coupe d’Afrique des nations au Maroc après celle de 1976, a critiqué l’arbitrage après la sortie du Maroc face à l’Afrique du Sud, mardi, en 8es de finale de la CAN 2024 (2-0).

Le capitaine des Lions de l’Atlas a estimé que le Maroc a été désavantagée par les décisions des arbitres comme l’annulation d’un but pour Noussair Mazraoui avant qu’Abde Ezzalzouli soit signalé hors-jeu.

| Romain Saiss :





« On nous fait des meetings pour l’arbitrage avant les grandes compétitions, mais un moment donné faut arrêter de prendre les gens pour des cons. » pic.twitter.com/M54DsElmGo — TFT MOROCCO (@TFT_Morocco) January 30, 2024

«Même quand on marque des buts, on se les fait refuser injustement par le corps arbitral, parce que celle-là, il faut me l’expliquer. Ne pas laisser une action de jeu… On vient nous faire des meetings avant les grandes compétitions à propos de l’arbitrage, de ceci de cela, mais à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Parce que ça peut changer le cours de match, après ce n’est pas non plus que ça...», a lâché l’ancien joueur d’Angers et de Wolverhampton.

Battus par l’Afrique du Sud, en ayant manqué un penalty par Achraf Hakimi pour égaliser dans les derniers instants du match, les demi-finalistes de la Coupe du monde 2022 vont désormais devoir se remettre pour bien préparer la prochaine CAN qui aura lieu… au Maroc en 2025.