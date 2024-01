«Je tiens à m'excuser pour le penalty» : le message d’Achraf Hakimi après Maroc-Afrique du Sud

Achraf Hakimi, qui a raté le pénalty de l’égalisation mardi soir lors de la défaite du Maroc contre l’Afrique du Sud à la CAN 2024, a posté un message sur Instagram ce mercredi.

L’heure est aux excuses. Très marqué après avoir manqué son penalty qui aurait pu relancer le Maroc contre l’Afrique du Sud mardi soir en huitièmes de finale de la CAN 2024, Achraf Hakimi a posté un message d’excuses.

«Aujourd'hui est un jour très difficile et triste pour notre élimination. Je tiens à m'excuser pour le penalty, j'ai pris la responsabilité d'aider l'équipe, mais malheureusement cela n'a pas fonctionné, a confié la latéral du PSG. Je tiens à remercier tout le peuple marocain pour son soutien, en particulier toutes les personnes qui sont venues en Côte d'Ivoire. Nous nous relèverons et reviendrons plus forts pour la suite! Insha’Allah.»

Achraf Hakimi a eu des mots pour Amine Adli, qui a disputé cette Coupe d’Afrique des nations alors qu’il a perdu sa mère au début du mois de janvier. «Et que dire de toi mon frère, Amine Adli, après tout ce que tu as traversé, tu es venu et tu as tout donné pour ton pays, nous sommes si fiers de toi ! Je t'aime beaucoup, mon frère. Dima Maghrib! Et bonne chance à l'équipe nationale sud-africaine pour la suite de la compétition», a-t-il posté.

«Mon frero ne t'excuse pas tu es un champion, tous les champions connaissent des échecs, le Maroc c'est toi tout le monde t'aimera et te soutiendra toujours, lui a répondu Amine Adli. Tu es un exemple !»

Pour rappel, le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du monde 2022, court après son premier titre en CAN depuis 1976.