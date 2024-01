NBA : Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly sélectionnés pour le Rising Stars Challenge du All Star Game

Les Français Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly font partie de la liste des joueurs nommés pour participer au match des étoiles montantes «Rising Stars» le 16 février lors du week-end du All Star Game.

Une juste récompense. N°1 de la draft de NBA en 2023 et star de San Antonio, Victor Wembanyama fait partie des joueurs nommés mardi pour participer au match des étoiles montantes «Rising Stars» prévu le 16 février lors du week-end du All Star Game à Indianapolis. Il sera accompagné par son ancien coéquipier aux Métropolitans 92 Bilal Coulibaly qui évolue, lui, aux Washington Wizards.

Ils rejoindront dix joueurs de deuxième année de la NBA, dont la star d'Orlando Banchero, N.1 de la Draft 2022 dans un groupe de talents parmi lesquels trois équipes seront sélectionnées lors d'un tirage au sort qui aura lieu mardi prochain.

Pau Gasol en entraîneur

Ces équipes, ainsi qu'une équipe de sept joueurs de la G-League (antichambre de la NBA) choisie par les officiels de la ligue américaine de basket-ball, s'affronteront dans un tournoi à quatre équipes, en format Final Four.

Les entraîneurs des quatre équipes seront d'anciennes gloires NBA et WNBA : l'Espagnol Pau Gasol, l'Allemand Detlef Schrempf, et l'ancien ailier des Pacers Jalen Rose et l'ancienne vedette de l'équipe féminine d'Indiana Tamika Catchings.

Pour rappel, ce Rising Stars lancera le week-end des festivités, dont l'épilogue est le traditionnel All-Star Game.