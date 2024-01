UFC : Khabib Nurmagomedov de retour pour un combat à 40 millions de dollars ?

Le désormais ex-combattant MMA, Khabib Nurmagomedov, s’est vu proposer une somme de 40 millions de dollars pour sortir de sa retraite et venir combattre à l’UFC.

Reviendra-t-il dans la cage ? Khabib Nurmagomedov, retraité depuis octobre 2020 et son dernier combat contre Justin Gaethje, s’est récemment vu proposer un contrat de 40 millions de dollars pour effectuer son retour. Mais il a refusé.

Selon Daniel Cormier, ancien champion de l’UFC et aujourd’hui commentateur de la prestigieuse ligue américaine de MMA, le Daghestanais, qui a terminé invaincu (29 victoires en autant de combats) aurait dit «non» à cette offre pour un combat en 2024.

Une promesse faite à sa mère

«Nous avons fait un top 30 des combattants de l'UFC de tous les temps. Khabib nous a dit qu'il avait refusé 40 millions de dollars, a déclaré Cormier sur sa chaîne YouTube. Je ne sais pas combien de combats il voulait dire. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Mais il a simplement dit : 'J'ai refusé 40 millions de dollars, frère. J'en ai fini'. Je ne sais pas ce qui le pousserait à revenir s'il a refusé ce type d'argent il y a deux ans.»

La raison ? Une promesse faite à sa mère. «J'ai promis à ma mère que c'était mon dernier combat et qu'il ne m'était pas possible de venir ici sans mon père, avait-il déclaré lors de son dernier combat dans l’octogone. Je veux passer plus de temps avec elle parce que je viens d'une très petite ville. Mon rêve et celui de mon père était que je sois champion. Je pars comme le meilleur combattant toute catégorie de l'UFC»

Khabib reste proche des octogones puisqu’il était devenu entraîneur ces dernières années.