«J'en profite pour demander pardon à ma femme» : surpris en train de draguer par les caméras, le supporter ivoirien s’excuse

Surpris par les caméras en train de «draguer» une femme sénégalaise lors d’un match de CAN 2024, le supporter ivoirien s’est expliqué ce jeudi et s’est excusé auprès de sa femme et ses enfants.

La vidéo avait fait le tour des réseaux sociaux. A la fin du match Sénégal-Côte d’Ivoire lundi, le huitième de finale de la CAN 2024, Anselme Santos, supporter des Éléphants, a été surpris en train de parler avec insistance à une fan sénégalaise. Ce jeudi, à la TV ivoirienne, l’homme est venu s’excuser.

La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Certains s’étaient amusés quand d’autres étaient choqués et avaient dénoncé une forme de harcèlement.

«Depuis l’hôtel, on était en train de chambrer les Sénégalais. On avait pris le bus ensemble pour arriver au stade. La Côte d’Ivoire a encaissé un premier but, ce qui nous a attristés. Les Sénégalais étaient en train de nous chambrer, mais c’est le jeu. Quand la Côte d’Ivoire a gagné, moi aussi j’ai commencé à chambrer les Sénégalais. J’étais installé en haut. Quand j’ai vu la demoiselle balancer le drapeau sénégalais, je me suis donc approché d’elle pour la chambrer. On s’amusait bien», a-t-il expliqué dans l’émission animée par Willy Dumbo.

«Dans l’euphorie, je lui ai dit : ‘Donne ton numéro, donne ton numéro’. Ce n’était pas méchant, mais elle n’a pas voulu. Alors je n’ai pas insisté. Même après, je ne l’ai plus abordée. Je suis retourné dans les gradins, a-t-il ajouté. J'en profite pour demander pardon à ma femme et mes enfants. J'en profite aussi pour demander pardon à cette dame, à sa famille, à sa communauté, à son mari, à ses enfants parce qu'on ne s'attendait pas à ça, on était juste en train de s'amuser. C'est arrivé, je suis vraiment peiné et attristé par rapport ce qu'il s'est passé.»

Véritable miraculée dans cette CAN 2024 qu’elle organise, la Côte d’Ivoire affrontera le Mali ce samedi pour une place en demi-finale.