Real Madrid : que va annoncer le club espagnol ce vendredi ?

Dans une mystérieuse vidéo postée sur les réseaux sociaux, le Real Madrid a donné rendez-vous, ce vendredi, à ses supporters pour une annonce, qui devrait être l’arrivée d’un nouveau sponsor.

Une grande annonce en vue ? Le Real Madrid a posté, ce jeudi, une mystérieuse vidéo sur les réseaux sociaux, tout en donnant rendez-vous, vendredi, à ses supporters. Sur les images, un bureau est installé sur la pelouse de Santiago Bernabeu avec un ordinateur posé dessus. Et sur l’écran, il est écrit «new». Ce mot a laissé place à toutes les spéculations, notamment l’arrivée d’un nouveau joueur. Et plus particulièrement celle de Kylian Mbappé.

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, l’attaquant français est libre de s’engager avec le club de son choix depuis le 1er janvier et le Real Madrid, où il est annoncé depuis plusieurs années, est évidemment très bien placé pour l’accueillir. Mais si la décision du capitaine de l’équipe de France serait imminente, le club espagnol ne va pas annoncer sa signature.

Le Real Madrid devrait annoncer l’arrivée d’un nouveau sponsor, selon Marca. En l’occurrence HP, qui va devenir l’un des principaux sponsors de la «Maison Blanche» après avoir conclu un accord de près d’un million d’euros. Le nom de la marque américaine d’informatique apparaîtra sur l’une des manches du maillot porté par Jude Bellingham et ses coéquipiers. Et probablement dès ce week-end lors du derby à domicile contre l’Atlético Madrid en Liga.