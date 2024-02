Tournoi des 6 nations 2024 : compositions, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur France-Irlande

Pour son premier match du Tournoi des 6 nations 2024, le XV de France affronte, ce vendredi (21h), l’Irlande, tenante du titre, au stade Vélodrome de Marseille.

Composition dU XV de France

Ramos - Penaud, Danty, Fickou, Moefana - Jalibert, Lucu - Ollivon, Alldritt (cap.), Cros - Willemse, Gabrillagues - Atonio, Mauvaka, Baille

Composition de l’Irlande

Keenan - Nash, Henshaw, Aki, Lowe - (o) Crowley, (m) Gibson-Park - Van der Flier, Doris, O'Mahony (cap.) - Beirne, McCarthy - Furlong, Sheehan, Porter.

Arbitre

Karl Dickson a été désigné pour diriger le match d’ouverture de ce Tournoi des 6 nations entre la France et l’Irlande. Ancien demi de mêlée, l’Anglais (41 ans) est devenu arbitre international en octobre 2020 et a notamment arbitré cinq matchs de la dernière Coupe du monde, dont la rencontre de la phase de poules remportée par la France contre l’Italie (60-7). Il sera assisté de son compatriote Matthew Carley et de l’Australien Jordan Way, ainsi que du Gallois Ben Whitehouse, qui sera à l’assistance-vidéo.

Stade

Ce match entre les deux derniers vainqueurs du Tournoi des 6 nations se jouera sur la pelouse du stade Vélodrome, le Stade de France étant indisponible en prévision des JO 2024 à Paris. Et l’enceinte olympienne fera le plein, comme à chaque fois que le XV de France se déplace à Marseille.

Dernière confrontation

Il y a un an, l’Irlande avait mis un terme à la série de 14 matchs sans défaite du XV de France. Sur leur pelouse, les coéquipiers de Jonathan Sexton s'étaient imposés en inscrivant quatre essais contre un seul pour les Bleus par l’intermédiaire de Damian Penaud (32-19). Le XV du Trèfle avait réalisé le Grand Chelem pour remporter le 23e Tournoi des 6 nations de son histoire, alors que la France avait terminé à la 2e place (4 victoires, 1 défaite) devant l’Ecosse, l’Angleterre, le pays de Galles et l’Italie.

Diffusion TV

La rencontre entre la France et l’Irlande sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur France 2.