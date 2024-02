Boxe : un jeune boxeur pro meurt à la suite d'un combat

Pris de convulsions à l'issue d'un combat en décembre et plongé dans le coma depuis, le boxeur japonais Kazuki Anaguchi est décédé ce vendredi 2 février à l'âge de 23 ans.

Le monde du Noble Art est en deuil. Plongé dans le coma depuis le 26 décembre dernier, le boxeur japonais Kazuki Anaguchi est décédé des suites de ses blessures ce vendredi 2 février, ont annoncé plusieurs médias spécialisés en boxe.

The Japanese Boxing Commission announced the tragic passing of Kazuki Anaguchi as a result of injuries sustained in his last fight on Boxing Day in Tokyo. He was hospitalised and underwent a craniotomy for a subdural hematoma before sadly passing away at just 23. RIP champ pic.twitter.com/XnPpqwxuT3

