Six baskets portées par Michael Jordan vendues 8 millions de dollars aux enchères

Ce vendredi 2 février, six baskets Air Jordan, portées par Michael Jordan dans les années 1990, ont été vendues aux enchères pour huit millions de dollars à New York.

Six baskets différentes Nike Air Jordan portées dans les années 1990 par la légende américaine du basket Michael Jordan ont été vendues aux enchères ce vendredi pour huit millions de dollars. C'est un record pour ce lot unique, selon la maison Sotheby's.

#AuctionUpdate The complete set of Michael Jordan’s 6 championship sneakers sold for $8 million today at #SothebysNewYork, setting a new global auction record for game worn sneakers. pic.twitter.com/l1jgFea4c0 — Sotheby's (@Sothebys) February 2, 2024

Il s'agit de six chaussures distinctes (et non trois paires) que Michael Jordan avait données à un cadre de la communication des Chicago Bulls, Tim Hallam, après chacun de ses matches décisifs qui ont permis au club de remporter six championnats de la NBA de 1991 à 1993 et de 1996 à 1998.

Cette «Dynasty Collection» a atteint «le pic» des prix de ces objets sportifs de collection, s'est félicité Sotheby's dans un communiqué. Pour le moment aucune information sur l'acheteur de ce lot n'a filtré.

un maillot vendu 10 millions de dollars en 2022

Les six chaussures vendues ce vendredi sont des Air Jordan VI (1991), VII (1992), VIII (1993), XI (1996), XII (1997) et une Air Jordan XIV (1998).

Sotheby's raconte dans son communiqué, photo à l'appui de 1993, «qu'à chaque finale victorieuse, l'ancienne star de NBA apparaissait célébrant avec des cigares, du champagne, et portait une seule chaussure».

Ce n'est pas la première fois que des articles portés par Michael Jordan sont vendus au prix fort. En septembre 2022, une tunique de l'ancien athlète, portée lors de sa finale de 1998, avait été cédée à 10,1 millions de dollars. Là aussi, il s'agissait du maillot vendu le plus cher de l'histoire, devant celui du footballeur argentin Diego Maradona, qu'il avait porté lors du quart de finale contre l'Angleterre à la Coupe du monde de 1986 (9,3 millions en mai 2022).