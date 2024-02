Judo : l'impressionnant palmarès de Teddy Riner vainqueur de son 8e Paris Grand Slam

Teddy Riner a remporté son huitième Paris Grand Slam, ce dimanche à Bercy. Avec ce nouveau titre, il confirme son statut de judoka le plus titré de l’histoire chez les poids lourds.

Il est tout simplement phénoménal. Ce dimanche, à Paris, Teddy Riner s'est ajouté une nouveau ligne supplémentaire à son incroyable palmarès. À 34 ans, le colosse français a battu le Sud-coréen Kim Min-jong en finale devant un Accor Arena comble.







Tout simplement , bravo Teddy ! #ParisGrandSlam2024 #JudoParis pic.twitter.com/lZZalHpP7M — France Judo (@francejudo) February 4, 2024

Pour rappel, le Parisien, qui visera l'or olympique cet été à domicile, compte 11 titres mondiaux (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, deux titres en 2017 et donc 2023 ) et il est également double champion olympique en individuel. Il est tout simplement le judoka le plus titré toutes catégories confondues.

Le palmarès de Teddy Riner

11 titres mondiaux (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, deux titres en 2017, 2023)

2 médailles d’or olympiques en individuel (2012, 2016) et 1 médaille d’or par équipe (2021)

2 médailles de bronze olympiques en individuel (2008, 2021)

5 titres de champion d'Europe (2007, 2011, 2013, 2014, 2016)

4 titres de champion de France (2008, 2011, 2014 et 2015)

4 Masters mondial (2010, 2011, 2015 et 2021)

8 Paris Grand Slam (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2023, 2024)