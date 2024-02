Ligue 1 : le nul de Brest contre Nice, le PSG et Lens victorieux… Ce qu’il faut retenir de la 20e journée avant OL-OM

Les succès du PSG, de Lens ou encore de Lorient, les matchs nuls de Brest et Monaco… Voici ce qu’il faut retenir de la 20e journée de Ligue 1 avant Lyon-OM ce dimanche soir.

Strasbourg-PSG : 1-2

Vendredi, le PSG a conforté sa place de leader de Ligue 1 en s'imposant difficilement à Strasbourg. Paris a mené 2-0 avant de subir les vagues alsaciennes en seconde période. «On a fait un bon match contre un adversaire dans une bonne dynamique (qui restait sur six matches sans défaite), a estimé Luis Enrique. On mène 2-0 et après ils n'ont plus rien à perdre, ils nous ont pressés individuellement et quand il faut défendre, il faut le faire.»

Rennes-Montpellier : 2-1

Le Stade Rennais a enchaîné samedi contre Montpellier (2-1). Les Bretons ont longtemps réalisé un match solide notamment grâce à un nouveau but de Martin Terrier, avant de redevenir très fébriles. Montpellier a même failli égaliser mais le but a été annulé pour une signalisation de hors-jeu (77e), mais les hommes de Julien Stéphan ont réussi à tenir la victoire. Avec ce quatrième succès consécutif, Rennes remonte peu à peu au classement. De son côté, le MHSC stagne en bas de tableau et peut commencer à s’inquiéter.

Nantes-Lens : 0-1

Lens a fait une bonne opération à Nantes (1-0). Grâce au 2e but cette saison de David Pereira Da Costa, les joueurs de Franck Haise remontent au classement général et se rapproche du podium. Les Canaris, eux, 14e avec 19 points, sont de nouveau sous tensions.

Monaco-Le Havre : 1-1

Au stade Louis-II, les Monégasques ont encore perdu des points après avoir été tenus en échec par le promu havrais (1-1). Alors qu’ils restaient sur une défaite à domicile contre Reims et un match nul à Marseille. Monaco, qui a rendu hommage dimanche à Jean Petit décédé le 23 janvier, n'a toujours pas gagné en L1 en 2024, malgré le 11e but de la saison de son capitaine Ben Yedder. Le but normand a été inscrit par Youssouf Fofana contre son camp deux minutes après le but de «WBY».

Lille-Clermont : 4-0

Grâce à un festival offensif en première période, Lille a étrillé Clermont (4-0). Lille profite du match nul des Monégasques contre Le Havre (1-1) un peu plus tôt pour dépasser cet adversaire dans la course aux places de Ligue des champions avec le même nombre de points (35), mais une meilleure différence de buts. Le Losc est même troisième en attendant la rencontre dans la foulée de Brest, qui l'en délogera s'il ne perd pas à Nice. En revanche, les choses ne s'arrangent pas pour Clermont, toujours avant-dernier (15 points) et en pleine crise de confiance.

Metz-Lorient : 1-2

Dans le duel du bas de tableau, Lorient (17e, 16 pts) n'est plus dernier et est passé devant Clermont après avoir retrouvé la victoire (2-1) à Metz (16e, 16 pts). Les Bretons ont toujours mené dans cette rencontre en ouvrant la marque par Bamba (19e) avant une égalisation de Lamkel Zé trois minutes plus tard. Katseris a donné la victoire peu avant l'heure de jeu (58e). Le FC Metz a concédé son septième revers d'affilée, une première dans l'histoire du club en L1 depuis 1950.

Reims-Toulouse : 2-3

Le Stade de Reims a été freiné par Toulouse (3-2) qui a réalisé une très bonne première période, menant de trois buts avant de revenir aux vestiaires à la mi-temps. Les hommes de Will Still ont poussé jusqu'au bout pour revenir au score, en vain. Le TFC a accroché la victoire, importante pour la lutte en vue du maintien.

Brest-Nice :

Plus d’informations à venir

Lyon-OM : 20h45