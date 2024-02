Algérie : Zidane, Halilhodzic, Renard… Qui pour remplacer Djamel Belmadi ?

Si Djamel Belmadi n’a pas encore été limogé de son poste de sélectionneur de l’Algérie, la Fédération de football algérienne recherche son successeur, et devrait annoncer le nom de l’élu dans une dizaine de jours.

Qui va succéder à Djamel Belmadi ? Quelques jours après la terrible élimination prématurée dès la phase de poules de la CAN 2024, la Fédération algérienne de football s’est mise en quête de remplacer l’actuel sélectionneur des Fennecs. Voici les noms évoqués.

Zinédine Zidane

Plusieurs noms ont été évoqués et le premier qui a retenu l’attention, c’est bien évidemment celui de Zinédine Zidane. Selon plusieurs médias, le nouvel homme fort de la Fédération algérienne, Walid Sadi, a tenté avec l’ancien n°10 des Bleus et entraîneur du Real Madrid, mais ce dernier (51 ans), qui rêve toujours de l’équipe de France, a décliné la proposition.

Vahid Halilhodzic

Le nom de Vahid Halilhodzic a rapidement été évoqué également. Celui qui a mené les Algériens en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2014 au Brésil, a conservé une belle côte chez les supporters des Verts. Alors qu’il reste sur une aventure au Maroc, le Franco-Bosnien (71 ans) pourrait être tenté par une dernière aventure, avant peut-être de prendre sa retraite.

Hervé Renard

Son nom a lui aussi été évoqué à de nombreuses reprises ces dernières semaines. L’actuel sélectionneur de l’équipe de France féminine, dont le contrat arrive à termes après les JO 2024 de Paris, s’est vu proposer la Côte d’Ivoire en pleine CAN 2024, après le licenciement de Jean-Louis Gasset. Finalement, Emerse Fae avait pris la relève. Mais le nom de l’ancien sélectionneur du Maroc et de la Zambie, entre autres, est aussi évoqué en Egypte et en Algérie donc. Mais il ne sera pas libre avant août.

Amir Abdou

Ce serait une grande surprise mais peut-être pas une mauvaise idée. Amir Abdou est le sélectionneur de la Mauritanie, qui a éliminé l’Algérie (1-0) lors du dernier match de la phase de poules de cette CAN 2024. Le nom du technicien comorien a ainsi été évoqué par plusieurs médias algériens. S’il ne s’agit pas d’un nom «ronflant», il reste tout de même très intéressant.

Marcel Koller

D’après les médias algériens, Marcel Koller, qui est l’entraineur suisse d’Al-Ahly (Egypte), ferait partie des favoris. L’Helvète a notamment été entraîneur de l’Autriche entre 2011 et 2017.

Autres noms

Ont été évoqués Carlos Queiroz, Patrice Beaumelle, ou encore Mecha Bazdarevic.