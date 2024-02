Maroc : Walid Regragui maintenu à la tête de la sélection malgré l’élimination à la CAN

Près d’une semaine après la désillusion du Maroc à la CAN 2024, Walid Regragui a finalement été maintenu à son poste de sélectionneur, a annoncé ce mardi la FRMF.

Il a la confiance de son groupe et de sa fédération. Le sélectionneur de l'équipe marocaine de football, Walid Regragui, a été maintenu à son poste malgré l'élimination de son équipe dès les huitièmes de finale de la CAN 2024 la semaine dernière, a annoncé lundi la fédération marocaine.

L’ancien joueur de Toulouse, entre autres, dont l'équipe était l'une des favorites de la compétition organisée en Côte d'Ivoire après son brillant parcours à la Coupe du monde au Qatar, avait un temps affirmé qu'il partirait s'il n'atteignait pas les demi-finales. Avant de revenir sur ses propos quelques semaines plus tard.

«mobiliser tous les moyens»

Cette CAN 2024 s’est achevée brusquement pour les Marocains, qui ont été battus par l’Afrique du Sud (2-0) en huitièmes de finale. Lors de cette rencontre, Achraf Hakimi avait manqué un pénalty qui aurait pu remettre les deux équipes à égalité.

La Fédé a indiqué dans un communiqué avoir «renouvelé sa confiance» au sélectionneur, lors de réunions ayant «dressé le bilan» du parcours de l'équipe marocaine. Elle a ajouté son envie de «mobiliser tous les moyens à même d'assurer à l'équipe nationale le plein succès» en vue de la CAN 2025, que le Maroc accueillera, et du Mondial 2030, dont le pays sera co-organisateur.

«La Fédération Royale Marocaine de Football renouvelle sa confiance à M. Walid Regragui pour diriger la prochaine étape, en lui apportant tous les moyens de soutien et d’accompagnement afin d’accéder au statut que mérite le football national en général et l’équipe nationale en particulier, peut-on lire. La Fédération Royale Marocaine de Football remercie également les supporters marocains fidèles à l’équipe nationale à l’intérieur et à l’extérieur du pays pour l’esprit patriotique et le grand sacrifice dont ils font preuve, en particulier les supporters qui ont enduré les difficultés du voyage en Côte d’Ivoire, les appelant à soutenir et encourager davantage l’équipe nationale à relever le défi de la Coupe d’Afrique 2025.»

Pendant la Coupe d’Afrique, Walid Regragui avait été suspendu par la Confédération africaine de football pour une altercation avec le défenseur congolais Chancel Mbemba à la fin d'un match, avant que cette décision ne soit annulée sur appel de la fédération marocaine.