Arabie saoudite : Karim Benzema a enfin repris l’entraînement, après plusieurs semaines de polémiques (photo)

Ecarté depuis plusieurs semaines, Karim Benzema, dont l’avenir en Arabie saoudite a lontemps été incertain, a repris le chemin de l’entraînement, en ce début de semaine, avec son club d’Al-Ittihad.

Karim Benzema revient dans la lumière. Ecarté depuis plusieurs semaines, l’attaquant français a fait son retour à l’entraînement collectif, ce lundi, avec Al-Ittihad. L’ancien joueur du Real Madrid n’avait plus été revu sous les couleurs du club saoudien depuis plus d’un mois. Critiqué et pointé du doigt tant pour ses performances que pour son comportement, il a manqué plusieurs entraînement avant d’être écarté du stage aux Emirats arabes unis par son entraîneur Marcelo Gallardo, pour avoir manqué la reprise.

Parti en vacances à l’Île Maurice, il avait expliqué avoir été bloqué pendant plusieurs jours en raison du passage du cyclone Belal. Des explications qui n’avaient pas convaincu son coach et ses dirigeants. Un départ d’Arabie saoudite avait même été évoqué, seulement six mois après son arrivée en provenance du Real Madrid. Chelsea et Lyon avaient manifesté leur intérêt, mais il est finalement resté à Al-Ittihad, mettant un terme aux polémiques. Au moins provisoirement.

Reste à savoir désormais quand il reprendra la compétition. «Son retour dépend de lui et de sa condition physique durant la période actuelle», a indiqué Marcelo Gallardo. Absent, dimanche, lors de la facile victoire d’Al-Ittahad face à Al-Faisaly en quarts de finale de la Kings Cup (4-0), le Ballon d’or 2022 devrait également manquer la rencontre face à Al-Taee, ce mercredi, en Saudi Pro League. Il pourrait revenir dans le groupe, la semaine prochaine, pour le match contre Navbahor Namangan en Ligue des champions asiatique.