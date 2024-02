Côte d’Ivoire-RD Congo, demi-finale de la CAN 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La Côte d'Ivoire et la RD Congo s’affrontent ce mercredi 7 février en demi-finale de la CAN 2024. Voici à quelle heure et sur quelle chaîne suivre ce choc.

Qui ira en finale ? La Côte d’Ivoire et la RD Congo se disputent le ticket pour la finale de la CAN 2024, ce mercredi lors du choc des demi-finales. Le match sera à suivre sur beIN SPORTS 2 (21h), disponible sur MyCanal.

Les Eléphants ivoiriens, véritables miraculés, avaient perdu deux matchs en phase de poules, dont un humiliant 4-0 contre la Guinée Equatoriale, mais grâce notamment à une victoire du Maroc lors de la dernière journée, ils ont été repêchés en tant que meilleur troisième. Une aubaine qui les a requinqué – après le licenciement de Jean-Louis Gasset au passage – puisqu’ils ont sorti le champion en titre sénégalais en huitièmes avant de battre le Mali en quarts. Désormais, ils sont à un match de la finale à domicile.

De leur côté, les Léopards congolais n’ont pas remporté un seul match lors de leurs quatre premières rencontres (1-1 Contre la Zambie et 0-0 contre le Maroc et la Tanzanie en phase de poules, nul face à l’Égypte et victoire aux T.A.B.), avant de remporter sa première victoire en quart de finale contre la Guinée (3-1). Désormais, les coéquipiers de Chancel Mbemba vont tout faire pour vaincre les Ivoiriens chez eux et se rendre en finale.

Programme TV

Côte d'Ivoire-RD Congo

Demi-finale CAN 2024

Mercredi 7 février

21h sur beIN SPORTS 2