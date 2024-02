Football : un joueur portugais entendu pour viol en Espagne

Le joueur portugais William Carvalho, qui évolue au Betis Séville, a été entendu, ce mardi, par un juge d’instruction dans le cadre d’une affaire d'«agression sexuelle».

Une nouvelle affaire d’«agression sexuelle» en Espagne. Alors que le procès de Daniel Alves, accusé de viol, se tient actuellement à Barcelone, William Carvalho a été entendu, ce mardi, par un juge d’instruction dans le cadre d’une enquête pour «agression sexuelle», une catégorie pénale qui comprend le viol en Espagne. Visé par une plainte déposée par une femme, l’international portugais (31 ans) a été remis en liberté à l’issue de son audition, qui a duré une vingtaine de minutes, selon un communiqué du Tribunal supérieur de justice d’Andalousie (TSJA).

William Carvalho, qui a répondu à toutes les questions, a nié «avec force» les faits qui lui sont reprochés, affirmant avoir eu des relations sexuelles consenties avec la plaignante. Les faits se seraient déroulés au début du mois d’août. Le milieu de terrain aurait invité la victime présumée, âgée d’une trentaine d’années, à venir lui rendre visite à Séville. Ils auraient dîné ensemble dans un hôtel avant d’aller en boîte de nuit. Ils seraient rentrés aux alentours de 5h du matin, d'après les caméras de surveillance de l'établissement.

Et selon la plainte de la jeune femme, citée par OK Diaro, William Carvalho l’aurait «attrapée fermement par le cou et l’a forcée à lui faire une fellation». Puis, elle se serait réveillée «avec des signes évidents de violence sur le corps et sans se rappeler exactement ce qui s’était passé», assurant également avoir été droguée. Si William Carvalho n’a pas été inculpé, l’enquête est toujours en cours.