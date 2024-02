Basket : pourquoi les Metropolitans 92, ancienne équipe de Victor Wembanyama, pourraient être forfaits jusqu’à la fin de la saison ?

Dernier du championnat de France de basket, avec seulement trois victoires, les Metropolitans 92 pourraient ne pas finir la saison et être contraints de déclarer forfait.

Rien ne va pour les Metropolitans 92. Avec seulement trois victoires au compteur (en 22 rencontres), l’ancien club de Victor Wembanyama occupe la dernière place du championnat de France de basket. Et la formation francilienne, finaliste de la Betclic Elite la saison dernière, n’est pas assurée de terminer l’exercice en cours et être forfait général jusqu’à la fin de la saison avec le probable départ de Matthieu Gauzin (22 ans), selon Le Parisien.

Huit joueurs professionnels sous contrat ?

Le meneur français, qui bénéficie d’une clause de sortie dans son contrat lui permettant de quitter les Mets jusqu’au 10 février, serait tout proche de rejoindre Nancy, où il remplacerait Mérédis Houmounou qui s’est blessé contre Dijon. Et son départ s’ajouterait à ceux de Josh Carlton, Dee Bost, Amar Gegic, Jordan Theodore ou encore Alen Omic, qui a plié bagages en début de semaine.

Avec cet exode massif, les Metropolitans 92 ne disposeraient plus que de huit joueurs professionnels, alors que le règlement de la Ligue nationale de basket impose aux équipes d’inscrire au moins dix joueurs professionnels sur les feuilles de match. Et la situation est d’autant plus complexe que le club de Boulogne-Levallois a déjà recruté 15 joueurs pros cette saison et que le maximum est de… 16 contrats.

L’équipe dirigée par Jean-Paul Besson se retrouve donc dans l’impossibilité de recruter deux nouveaux joueurs et va poindre la menace d’un forfait général. L’une des seules solutions qui reste au club est de faire appel aux jeunes. Une manière de sauver quelque peu les apparences d’une saison moribonde.