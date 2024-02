Kickboxing - Cyril Benzaquen : «En sports de combat, toutes les barrières sautent»

Opposé à Yohan Lidon ce jeudi pour le championnat du monde ISKA-WKN de kickboxing, Cyril Benzaquen fera son grand retour sur le ring lui qui est un véritable ambassadeur des sports de combat.

Il ne refuse jamais une interview. Même à l’approche de son combat. Cyril Benzaquen est un véritable passionné. Champion du monde ISKA de kickboxing, le combattant français est un véritable porte-parole de sa discipline mais aussi des sports de combat. A l’heure d’affronter Yohan Lidon jeudi au Grand Palais Ephémère à Paris, il n’a pas manqué de souligner à CNEWS les valeurs de ces disciplines.

Parti pour un voyage au camp d'Auschwitz-Birkenau en janvier avec une délégation d’athlètes français pour le devoir de mémoire, le kickboxer a justement eu des mots forts. «C’est un devoir de mémoire dans la mesure où ça fait partie de l'histoire de notre pays, rappelle-t-il à CNEWS. On se rend compte que ce qu’il s'est passé, c'était de la xénophobie pure et simple. Il y avait les Juifs qui en étaient victimes, il y avait les homosexuels, il y avait les tziganes… Et si je peux comparer aux sports de combat, c’est justement tout l’opposé. Il n’y a pas tout ça. On ne s’oppose pas. Ce sont des disciplines de valeur.»

«Dans le sport et surtout dans les sports de combat, ce que je maîtrise, on ne s’intéresse pas à la sexualité des gens avec qui on s’entraîne, ni à leur religion, ni leur niveau social ou quoi que ce soit, rappelle-t-il. Toutes les barrières sautent lorsque l’on est dans une enceinte sportive et encore plus dans les sports de combat.»

«Dans le monde des sports de combat, il y a cette fraternité due au fait que ce soit dur chaque jour pour chacun. Et c’est ce qui est beau», souligne le champion.