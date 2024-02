Ligue des nations 2024-2025 : chapeaux, équipe de France, diffusion… Tout savoir sur le tirage au sort de la phase de groupes

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des nations 2024-2025 sera effectué, ce jeudi (18h), à Paris, avec l’équipe de France qui pourrait hériter d’un groupe relevé.

Où et quand ?

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des nations 2024-2025 sera effectué ce jeudi, à partir de 18h, à la Maison de la Mutualité, située dans le 5e arrondissement de Paris.

Chapeaux

Ligue A

Pot 1 : Espagne, Croatie, Italie, Pays-Bas



Pot 2 : Danemark, Portugal, Belgique, Hongrie



Pot 3 : Suisse, Allemagne, Pologne, France



Pot 4 : Israël, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Écosse

Ligue B

Pot 1 : Autriche, Tchéquie, Angleterre, Pays de Galles



Pot 2 : Finlande, Ukraine, Islande, Norvège



Pot 3 : Slovénie, République d’Irlande, Albanie, Monténégro



Pot 4 : Géorgie, Grèce, Turquie, Kazakhstan

Ligue C

Pot 1 : Roumanie, Suède, Arménie, Luxembourg



Pot 2 : Azerbaïdjan, Kosovo, Bulgarie, Îles Féroé



Pot 3 : Macédoine du Nord, Slovaquie, Irlande du Nord, Chypre



Pot 4 : Biélorussie, Lituanie ou Gibraltar, Estonie, Lettonie

Ligue D

Pot 1 : Lituanie ou Gibraltar, Moldavie



Pot 2 : Malte, Andorre, Saint-Marin, Liechtenstein

Équipe de France

Après avoir évité de justesse la relégation en Ligue B lors de la précédente édition, l’équipe de France sera dans le chapeau 3 avec la Suisse, l’Allemagne ainsi que la Pologne et héritera d’une équipe présente dans chacun des trois autres chapeaux. Les Bleus pourraient ainsi tomber dans un groupe redoutable avec l’Espagne, le Portugal et la Serbie, alors qu’un tirage plus favorable leur offrirait les Pays-Bas, la Hongrie et Israël.

Dates

1ère journée : 5-7 septembre 2024



2e journée : 8-10 septembre 2024



3e journée : 10-12 octobre 2024



4e journée : 13-15 octobre 2024



5e journée : 14-16 novembre 2024



6e journée : 17-19 novembre 2024



Quarts de finale (Ligue A) : 20-25 mars 2025



Final Four : 4-8 juin 2025

Palmarès

2018-2019 : Portugal

2020-2021 : France

2022-2023 : Espagne

Nouveautés

Parmi les principales nouveautés, les premiers et deuxièmes de groupe de la Ligue A participeront pour la première fois à des quarts de finale en match aller-retour, en mars 2025. Les quatre pays vainqueurs seront qualifiés pour le Final Four (4-8 juin 2025).

Diffusion

Le tirage au sort de la phase de groupes sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 18h, sur le site de l’UEFA.