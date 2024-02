Ligue des nations 2024-2025 : Espagne, Portugal, Serbie… Quel tirage au sort pour l’équipe de France ?

L’équipe de France connaîtra, ce jeudi, ses adversaires pour la phase de groupes de la Ligue des nations 2024-2025 à l’issue du tirage au sort, qui sera effectué à Paris.

Du lourd pour les Bleus ? Didier Deschamps et ses hommes connaîtront, ce jeudi, l’identité de leurs adversaires pour la phase de groupes de la Ligue des nations 2024-2025, qui se déroulera en septembre, octobre et novembre prochain. Et ils peuvent s’attendre à tomber dans une poule relevée à l’issue du tirage au sort, qui sera effectué à Paris.

Les quatre derniers demi-finalistes dans le chapeau 1

Après avoir évité de justesse la relégation en Ligue B lors de la précédente édition, l’équipe de France, lauréate en 2021, sera dans le chapeau 3 avec la Suisse, l’Allemagne ainsi que la Pologne, et héritera d’une équipe présente dans chacun des trois autres chapeaux. Et le chapeau 1 a de quoi faire frémir avec les quatre demi-finalistes de la précédente édition à savoir l’Espagne, tenante du titre, la Croatie, l’Italie et les Pays-Bas.

Le chapeau 2 n’a pas beaucoup à lui envier avec le Danemark, le Portugal, la Belgique et la Hongrie, alors que le chapeau 4 est composé de promus avec Israël, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et l’Ecosse. Les Tricolores pourraient ainsi tomber dans un groupe redoutable avec l’Espagne, le Portugal et la Serbie. Un tirage plus favorable leur offrirait les Pays-Bas, la Hongrie et Israël.

Qu’importe leurs adversaires, les coéquipiers de Kylian Mbappé auront pour objectif de terminer à l’une des deux premières places pour se qualifier pour les quarts de finale, qui seront disputés pour la première fois, et espérer disputer un nouveau Final Four au début du mois de juin 2025. Mais avant de penser à la Ligue des nations, les Bleus devront d'abord se focaliser sur l’Euro 2024, organisé cet été en Allemagne (14 juin-14 juillet).