Mondiaux 2024 de Biathlon : l'équipe de France décroche l'or sur le relais mixte

L’équipe de France de biathlon a remporté, ce mercredi 7 février, la médaille d’or sur le relais mixte en ouverture des Championnats du monde à Nove Mesto (République tchèque).

Et une première médaille d’or pour commencer. Emmenée par une Julia Simon phénoménale, l’équipe de France a remporté le relais mixte des Mondiaux 2024 de biathlon, ce mercredi, à Nove Mesto (République tchèque).

La France, qui alignait une équipe inédite avec Éric Perrot, préféré à Émilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet, Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon, a devancé de 45 secondes la Norvège des frères Boe, quadruple tenante du titre, et un peu plus d’une minute sur la Suède. C'est la troisième fois que la France remporte le titre mondial en relais mixte, après 2009 et 2016. L'an passé, lors des Mondiaux d'Oberhof, les Français avaient pris le bronze derrière les Norvégiens et les Italiens.

«C'est incroyable. J'ai pris vraiment plaisir sur la piste. Il y a une belle communion», a réagi Fillon Maillet après la course au micro de la Chaîne L'Equipe. «C'est horrible, je me suis enfermé dans la cabane après le passage de Quentin. Je n'ai pas regardé Justine. Je n'ai pas regardé la suite, je n'ai pas osé», a raconté Perrot.

Justine Braisaz-Bouchet a pris les commandes de la course avant de passer le relais à Julia Simon avec six secondes d'avance sur la Suisse et huit sur la Norvège. Impériale avec un 5/5 lors du tir couché, Simon est repartie avec 24 secondes d'avance sur la Norvégienne Ingrid Landmark Tandrevold, qui a dû utiliser une balle de pioche. Simon a récidivé avec un nouveau sans faute lors du tir debout avant d'offrir à la France des débuts de rêve à Nove Mesto avec ce premier titre.