Tony Estanguet : quel est le salaire du président du comité d’organisation des JO 2024 ?

Tony Estanguet, président du comité d’organisation des JO 2024, est visé par une enquête du parquet national financier sur les conditions de sa rémunération.

Sa rémunération suscite la controverse. A un peu plus de quatre mois du début des JO 2024 (26 juillet-11 août), Tony Estanguet (45 ans) est visé par une enquête du parquet national financier. En cause, son salaire en tant que président du comité d’organisation de ces Jeux. Au moment de sa prise de fonction en 2018, le triple champion olympique de canoë (2000, 2004, 2012) a perçu une rémunération annuelle de 270.000 euros bruts jusqu'en 2020, selon des chiffres communiqués par le Cojop.

un statut de travailleur indépendant

Cette rémunération, validée par le premier conseil d’administration de Paris 2024 en mars 2018, était ensuite susceptible d’évoluer dans une limite de 20%, en fonction de certains critères de performance, avait indiqué l’instance à l’époque. Mais «le montant de la rémunération n’a pas bougé depuis», a assuré son directeur général délégué du Cojop Mickaël Aloiso, cité par l'AFP.

En outre, Tony Estanguet bénéficie d’un statut de travailleur indépendant, qui est également une particularité pour une association loi 1901. Mais le Cojop est une association financée à 96% par des fonds privés et qui bénéficie d’une dérogation, le caractère lucratif lui ayant été «confirmé par un rescrit fiscal». Ce statut implique que ses dirigeants ne sont «pas soumis» à un plafond de rémunérations. «On voulait le salarier au moment de la création du Cojop mais, après avoir sollicité l’Urssaf, il est apparu que ce n’était pas possible», a précisé Mickaël Aloiso.

Chaque mois, Tony Estanguet remet donc des factures, via une société qu’il a créée, et perçoit sa rémunération sous forme de bénéfices non commerciaux. «Je ne décide pas de ma rémunération ni de son cadre. Je fais confiance à ce qui a été décidé à l’époque», a-t-il réagi en marge de l’inauguration de la piscine Annette Kellerman à La Courneuve.

«Depuis le début de la création du comité d’organisation, il y a un comité des rémunérations avec des experts indépendants, un conseil d’administration qui se sont positionnés, il y aussi les services de l’Etat, et un contrôle général économique et financier de Bercy qui ont encadré mon niveau de rémunération, le statut de ma rémunération», a-t-il ajouté, assurant qu’il «se rendra disponible comme on a fait depuis le début pour répondre aux questions qui nous seront posées».