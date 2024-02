Côte d’Ivoire-Nigeria, finale de la CAN 2024 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

La Côte d’Ivoire et le Nigeria s’affrontent, ce dimanche 11 février (21h), en finale de la CAN 2024. Voici à quelle heure et sur quelle chaîne suivre ce choc.

Côte d’Ivoire-Nigeria, c’est donc la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2024. Cette très belle affiche aura lieu ce dimanche 11 février à 21h.

Véritables miraculés de cette compétition, après avoir été qualifiés pour les huitièmes de finale en tant que meilleurs troisièmes, les Ivoiriens ont battu la RD Congo en demi-finale (1-0). Auparavant, les hommes d’Emerse Faé, qui a remplacé Jean-Louis Gasset durant la compétition, avaient battu le Sénégal, tenant du titre, et le Mali avant les Congolais.

En face, les Nigérians, emmenés par Victor Osimhen, ont dominé l’Afrique du Sud aux tirs au but pour atteindre la finale (1-1, 4-2 tab). Les deux sélections, qui ne se sont jamais affrontées en finale, comptent cinq titres cumulés: trois pour le Nigeria (1980, 1994, 2013) et deux pour la Côte d’Ivoire (1992, 2015).

Programme TV

Côte d’Ivoire-Nigeria

Finale de la CAN 2024

Dimanche 11 février

A suivre en direct à partir de 21h sur beIN Sports 1 (disponible via MyCanal)