Super Bowl 2024 : combien le vainqueur touche-t-il ?

Le Super Bowl 2024 oppose, ce dimanche, les Chiefs de Kansas City, tenants du titre, aux 49ers de San Francisco à Las Vegas avec une jolie prime promise aux vainqueurs.

Le rendez-vous ultime de la saison de NFL. Et une rencontre attendue par tous les Etats-Unis et des millions de personnes dans le monde. Le Super Bowl 2024 oppose, ce dimanche, les Chiefs Kansas City aux 49ers de San Francisco. Et à Las Vegas, les Chiefs de Patrick Mahomes et Travis Kelce vont tenter de conserver leur titre décrocher, l’année dernière, dans l’Arizona, pour devenir la première équipe à réaliser le doublé depuis les Patriots (2003, 2004), et toucher à nouveau la prime promise aux vainqueurs.

Et elle est en hausse par rapport à il y a un an. Alors que les joueurs de Kansas City avaient perçu aux alentours de 147.000 euros, les lauréats de cette 58e édition du Super Bowl se verront remettre près de 153.000 euros. Mais tous ne toucheront pas cette somme. Seuls les joueurs actifs le jour du match, qui ont joué au moins trois matchs pendant la saison régulière ou les playoffs, peuvent prétendre à la prime complète. Les autres toucheront 50% de cette prime.

Et cette somme s’ajoute aux différentes primes déjà obtenus lors des matchs précédents. Le total pourrait donc s’élever à près de 310.000 euros. De leurs côtés, les finalistes malheureux recevront aux alentours de 85.000 euros. Et comme pour les vainqueurs, uniquement les joueurs actifs le jour du match, qui ont participé à au moins trois matchs pendant la saison régulière ou les playoffs, percevront la prime complète contre 50% pour les autres.