Super Bowl 2024 : tout savoir sur Lucas Niang, le Français de la NFL qui vise un nouveau titre

Lucas Niang, premier joueur français titré en NFL en 2023, va tenter de remporter un deuxième Super Bowl, ce dimanche 11 février avec les Kansas City Chiefs.

A jamais le premier ! Lucas Niang, lineman des Chiefs de Kansas City, va tenter de s'offrir un nouveau sacre, dimanche, lors du Super Bowl 2024 qui oppose sa franchise aux 49ers de San Francisco, après être devenu le premier «frenchy» vainqueur de ce prestigieux titre en 2023.

L'an dernier, sur la pelouse du State Farm Stadium, le coéquipier de Patrick Mahomes était aussile premier tricolore à disputer une finale du championnat de NFL dans l’histoire.

Une pensée pour @Kbniang8 qui remporte ce #SuperBowl avec le drapeau français sur son casque ! https://t.co/4XecISWcG8 — NFL France (@NFLFrance) February 13, 2023

Né à New York le 18 août 1998, d’une mère ivoirienne et d’un père français, Lucas Niang n'a toutefois jamais vécu dans l'Hexagone. Il a réalisé son cursus aux Etats-Unis. Il a d’abord fait ses gammes en «Universitaire» à la TCU (Texas Christian University) avant d’être drafté en 2020 par les Chiefs de Kansas City. Celui qui a vécu en Suisse entre 4 et 6 ans, avant de retourner vivre de l’autre côté de l’Atlantique, a également joué au basket et au tennis dans sa jeunesse.

S’il n’est pas un titulaire indiscutable chez les Chiefs, Lucas Niang a pris du galon cette saison. Il a participé à 14 rencontres des Chiefs. Reste que le numéro 77 reste une valeur sûre de sa franchise et il aura des minutes lors de ce Super Bowl qui se déroule à l'Allegiant Stadium de Las Vegas.