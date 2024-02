Tournoi des 6 nations 2024 : composition des Bleus, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur Ecosse-France

Une semaine après sa défaite contre l’Irlande (17-38), le XV de France se déplace à Édimbourg, ce samedi, pour affronter l’Ecosse pour son deuxième match du Tournoi des 6 nations.

Composition du XV de France

Ramos - Penaud, Danty, Fickou, Bielle-Biarrey - Jalibert, Lucu - Ollivon, Alldritt (cap.), Cros - Gabrillagues, Woki - Atonio, Mauvaka, Baille

Arbitre

Nic Berry a été désigné pour diriger le match entre l'Ecosse et la France. Âgé de 39 ans, l’Australien a été joueur avant de devenir arbitre. Ancien demi de mêlée, il a notamment évolué pendant trois saisons au Racing 92 (2007-2010). Et après avoir rejoint les London Wasps en 2010, il a été contraint de mettre un terme prématurément à sa carrière, deux ans plus tard, en raison de plusieurs commotions. Il a alors décidé de devenir arbitre et sa progression l’a mené jusqu’à arbitrer la petite finale de la dernière Coupe du monde entre l’Angleterre et l’Argentine (26-23).

Stade

Cette confrontation entre l’Ecosse et la France se jouera sur la pelouse de Murrayfield (67.000 places), où les Bleus restent sur une défaite, début août, en match de préparation à la Coupe du monde (25-21). Et les Ecossais restent sur une série de quatre victoires dans l’antre situé à Edimbourg. Mais le XV de France s’y était imposé, en février 2022, lors du dernier match dans le Tournoi des 6 nations entre les deux équipes en Ecosse (17-36).

Dernière confrontation

Une semaine après leur défaite en Ecosse (25-21), les hommes de Fabien Galthié avaient pris leur revanche, mi-août, toujours en match de préparation à la Coupe du monde, à Saint-Etienne (30-27). Les Bleus avaient notamment inscrit trois essais par l’intermédiaire de Romain Ntamack, Damian Penaud et Charles Ollivon. Le XV de France reste également sur une victoire face au XV du Chardon dans le Tournoi des 6 nations, après s'être imposés en février dernier au Stade de France (32-21).

Classement

1. Irlande 5 points

2. Angleterre 4 points

3. Ecosse 4 points

4. Pays de Galles 2 points

5. Italie 1 point

6. France 0 point

Diffusion TV

La rencontre entre l’Ecosse et la France sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 15h15 sur France 2.