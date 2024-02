Basket : l'équipe féminine d'Irlande fait polémique après avoir refusé de serrer la main à l'équipe d'Israël

Lors d’un match de qualification pour l’Euro 2025 de basket-ball entre l’Irlande et Israël, les joueuses irlandaises ont refusé de serrer la main de leurs adversaires. Un geste qualifié d’«antisémite» par les Israéliennes.

Une fois de plus, le sport se politise. Lors d’un match de qualification pour l’EuroBasket 2025 à Riga, l’équipe féminine irlandaise de basket-ball a refusé de serrer la main d’Israël. Un acte dénoncé par la joueuse israélienne Dor Saar. Cette dernière a accusé mercredi dernier l’équipe d’Irlande «d’antisémite». Des propos qui n’ont pas plu à la Fédération irlandaise de basket-ball, qui dénonce des commentaires «incendiaires et totalement inexacts».

Irish basketball team refuse to shake hands with Israeli team or, line-up with them at centre court for the national anthems, in protest at the genocide in Gaza and inflammatory and untrue comments made by Israeli players and staff about the Irish players pic.twitter.com/Ufyolyu1jv

— Markie (@MarkAgitprop) February 8, 2024