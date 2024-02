Kobe Bryant : une statue en hommage dévoilée par les Los Angeles Lakers

Les Los Angeles Lakers ont dévoilé ce vendredi la statue en hommage à Kobe Bryant, décédé le 24 janvier 2020.

Mamba forever. Après 20 saisons marquées par des records et des titres, Kobe Bryant, mort dans des circonstances tragiques, est lié à tout jamais à l'histoire des Los Angeles Lakers.

Quoi de plus logique que d'avoir sa statue devant la Crypto Arena, l'enceinte de la franchise californienne, aux côtés de Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar ou Shaquille O'Neal pour ne citer qu'eux.

C'est désormais chose faite depuis ce vendredi avec l'inauguration d'une statue à l'effigie du «Black Mamba», mort dans un accident d'hélicoptère le 24 janvier 2020.

For Kobe. For the die-hard Laker fans. For our family. Mamba forever. pic.twitter.com/uExf0oEWgY

La statue représente Kobe Bryant effectuant sa célébration après son match à 81 points face aux Toronto Raptors, le 22 janvier 2002.

Une célébration qui semble avoir été décidée en amont par le joueur lui-même, comme l'a expliqué Vanessa Bryant, son épouse.

"For the record, Kobe picked the pose you're about to see. So if anybody has any issue with it, tough sh*t."





- Vanessa Bryant pic.twitter.com/zGkdVn9fYf

— ClutchPoints (@ClutchPoints) February 9, 2024