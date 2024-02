CAN 2024 : quel est le cancer dont souffrait l’Ivoirien Sébastien Haller ?

Vainqueur de la CAN 2024 ce dimanche 11 février avec la Côte d’Ivoire, face au Nigeria (2-1), Sébastien Haller est revenu de très loin après avoir vaincu un cancer il y a quelques temps.

L'histoire est sublime. La Côte d'Ivoire, aux portes de l'élimination après la phase de groupes mais qualifiée en tant que pire meilleur troisième, a réussi un parcours fou à partir des huitièmes de finale (elle a battu le Sénégal, le Mali et la RD Congo) pour remporter la CAN 2024, avec comme buteur Sébastien Haller, qui a vaincu un cancer des testicules il y a un peu plus d'un an.

Comme un symbole, c'est d'ailleurs l'attaquant du Borussia Dortmund qui avait d'ailleurs inscrit l'unique but lors de la demi-finale contre les Congolais, mercredi soir, pour hisser les Eléphants en finale de cette Coupe d'Afrique des nations à domicile. Avant donc de marquer le but du sacre dimanche contre les Nigerians.

Perte d'un testicule

Ce cancer lui avait été diagnostiqué en juillet 2022, au moment de signer avec le Borussia Dortmund. Celui qui a fini 13e du Ballon d’Or en 2022, l’attaquant franco-ivoirien avait d’ailleurs raconté son histoire dans un documentaire nommé Le Combat d'Haller sur Canal+.

Opéré dans la foulée, celui qui arrivait d’une saison pleine à l’Ajax Amsterdam (34 buts) pour remplacer Erling Haaland (le Borussia Dortmund l’a acheté 31 millions d’euros), a subi quatre cycles de chimiothérapie, et a dû se faire à nouveau opérer à la mi-novembre.

Début janvier 2023, l’ancien joueur de l’AJ Auxerre a ensuite passé les tests médicaux en amont de sa reprise avec le club et a pu participer au camp d'entraînement du BVB à Marbella en Espagne. Triple buteur en huit minutes contre le FC Bâle en amical (6-0), il a fait son retour en professionnel en championnat, le 22 janvier.

S’il a perdu ses cheveux, qui ont repoussé depuis, et un testicule, le footballeur n’a pas perdu son autodérision. «L’une des premières phrases qu’il m’a dite c’est : ‘il ne faut pas que je fasse trop de couilles parce qu’il ne m’en reste plus qu’une’», a confié Thomas Meunier, qui jouait avec lui à Dortmund.

Pour inspirer ceux qui sont touchés par ce même cancer, Sébastien Haller a laissé les caméras filmer son intimité. Il a su profiter de sa notoriété pour sensibiliser. A noter que selon les chiffres de Cancer Enivronnement, le cancer des testicules est le plus fréquent de l'homme entre 20 et 35 ans.