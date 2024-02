«Hidalgo démission» : des banderoles déployées et des chants contre la maire de Paris au Parc des Princes

Des banderoles ont été déployées et des chants ont été entonnés à l’encontre de la maire de Paris Anne Hidalgo dans les tribunes du Parc des Princes, samedi soir, lors du match entre le PSG et Lille en Ligue 1 (3-1).

Leur réaction ne s’est pas fait attendre. Après la volonté réaffirmée d’Anne Hidalgo et du conseil de Paris de ne pas vendre le Parc des Princes au PSG, les supporters parisiens ont manifesté leur colère, samedi soir, en marge du match face à Lille (3-1).

Plusieurs banderoles à l’encontre de la maire de la capitale ont été déployées dans les tribunes du Virage Auteuil.

Le speaker obligé d'intervenir

«Sans le PSG, le Parc n’a plus de Prince», était-il écrit sur l’une d’elles. «Hidalgo tue Paris et sa magie», pouvait-on également lire sur une autre. «Un stade créé pour le peuple, récupéré par les politiques», ont également déploré les fans du PSG. Et ils ne se sont pas contentés de banderoles.

Des chants hostiles ont également été entonnés contre l’édile parisienne. Des «Hidalgo démission» sont descendus des travées de l’enceinte située dans le 16e arrondissement. Certains ont été plus insultants, obligeant le speaker d’intervenir pour demander l’arrêt de ces chants.

Quelques jours plus tôt, face à l’intransigeance de la mairie de Paris, Nasser al-Khelaïfi avait fait part de l’intention du PSG de quitter le Parc des Princes. «C’est trop facile de dire maintenant que le stade n’est plus à vendre. On sait ce que l’on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C’est fini pour nous maintenant, on veut bouger du Parc», avait déclaré le président du club de la capitale.

Plusieurs options sont désormais étudiées avec la construction d’une nouvelle enceinte en région parisienne comme piste privilégiée. A moins que les deux parties parviennent à renouer le dialogue sur ce dossier plus que complexe.