Mondiaux de biathlon : Julia Simon récidive et décroche l’or sur la poursuite, Justine Braisaz-Bouchet en bronze

Déjà sacrée sur le relais mixte et le sprint des Championnats du monde de biathlon à Nove Mesto (République tchèque), Julia Simon a décroché sa 3e médaille d'or, ce dimanche, sur la poursuite en devançant l’Italienne Lisa Vittozzi et sa compatriote Justine Braisaz-Bouchet.

Elle est tout simplement phénoménale. Julia Simon a décroché, ce dimanche, sa 3e médaille d’or des Championnats du monde de biathlon organisés à Nove Mesto (République tchèque) en autant de courses. Déjà sacrée avec les Bleus sur le relais mixte puis sur le sprint, la Française a poursuivi sa razzia en étant couronnée sur la poursuite. Comme l’année dernière à Oberhof (Allemagne), réalisant une performance historique puisqu'elle est devenue la première biathlète tricolore à conserver un titre mondial toutes épreuves confondues.

Julia Simon va garder son titre sur la poursuite. Julia Simon va déjà chercher un troisième titre sur ces Mondiaux, JULIA SIMON EST INTOUCHABLE !!#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/S2mkK8Pd3I — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) February 11, 2024

Parti en tête, suivi de près par Justine Braisaz-Bouchet, la tenante du gros globe de cristal a fait la différence derrière sa carabine avec une seule faute et surtout une incroyable rapidité sur le pas de tir pour largement dominer ses concurrentes et devancer l’Italienne Lisa Vittozzi et Justine Braisaz-Bouchet. Comme sur le sprint, Sophie Chauveau a elle terminé au pied du podium.

«C’est beau. Ce sont vraiment des courses bien construites. Je suis vraiment fière et heureuse de mettre ça en place. Je me suis inspirée de Marie Dorin-Habert», a-t-elle confié toute sourire à l’arrivée au micro de la chaîne L'Equipe. Et avec ce 5e sacre planétaire, la Savoyarde a égalé le record de sa compatriote, qui garde une légère longueur d’avance avec quatre sacres individuels contre trois, pour l’instant, pour la skieuse des Saisies.

Mais elle pourrait la battre dès cette semaine avec encore trois courses au programme dans ces Mondiaux (individuel, relais et mass start). Peut-être même dès mardi sur l’individuel, où elle sera évidemment la grande favorite.